國民黨總統初選喬不定　藍委：拖越久韓國瑜聲浪越高

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜29日確定訪美後，外界認為韓國瑜將有可能角逐2020總統大選，不過國民黨總統初選時程遲遲未定，爭議不休的提名辦法也尚在討論階段。對此，台北市議員王鴻薇認為，時間拖得愈長，反而提供韓國瑜醞釀參選的一些養分；國民黨立委賴士葆也表示，如果到最後只有韓國瑜的聲勢壓得住柯文哲，他出來的機率確實大增，因此時程不要拖太久、愈快愈好。

因韓國瑜近日接受《美國之音》專訪時透露有受邀訪美，哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明也於29日證實，確實有邀請韓國瑜赴哈佛大學演講，外界觀 察，去（2018）年韓國瑜勝選翻轉高雄，已讓美國注意到韓國瑜了，甚至「不排除進入2020大位競逐梯隊」。

王鴻薇表示，一開始大家確實覺得韓國瑜不可能選總統，但現有愈來愈多基層力拱他角逐，若未來民調機構納入韓國瑜為選項，結果又壓倒性領先柯文哲，簇擁韓參選聲音勢必會加大。她認為，國民黨應盡快定下初選時程，否則時間拖得愈長，反而提供韓國瑜醞釀參選的一些養分。

賴士葆也認為，總統初選時程不要拖太久、愈快愈好，因為如果到最後只有韓國瑜的聲勢壓得住柯文哲，韓國瑜出來的機率確實大增，但最重要的是國民黨一定要推出能贏的人選，他呼籲現在不要太多算計，對自己不見得好，透過公平的機制，公開透明選出能勝選的人。

不過國民黨立委費鴻泰認為，除非韓國瑜在未來初選民調時，聲浪遠高於柯文哲和蔡英文，才有可能出馬，況且韓國瑜現在參加初選缺乏正當性，也無法對高雄市民交代。針對韓受邀赴哈佛演講一事，他認為「這是很重要指標」。