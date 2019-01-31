林明溱挺總統初選全民調　朱立倫：符合最多民意最重要

▲朱立倫。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018選舉中狂勝，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位，不過黨內初選機制仍爭議不休，南投縣長林明溱開第一槍，公開建議以全民調決定2020候選人，新北市議員江怡臻、葉元之及台北市議員徐巧芯都在臉書上響應。新北市長朱立倫30日也表示，符合最多民意就是最好的提名方式。

朱立倫與台南市咖啡農民座談，接受媒體訪問表示，初選機制應符合最多民意支持，最好的方式就是提名最多民意支持的人。朱一再強調「用最多民意支持的方式才是最重要的！」黨員的意見也很重要，不過能符合最多民眾支持的意見，就是最好的提名方式。

朱立倫表示，國民黨是民主的政黨，各種聲音都有，大家都希望用公平、公開與透明的方式進行，相信黨中央可以整合不同意見，有一個公平的機制，可以盡快推出人選。

至於朱韓配是否有可能？朱立倫未回應，僅說過年後造訪美國展開學習之旅，之後會到各地拜訪基層，副手及其他問題，等政黨提名後再來討論

林明溱建議黨內初選在農曆年後就舉行，應該用全民調，「不要搞什麼美式初選」。對此，國民黨組發會主委李哲華受訪表示，四年前4月初選辦法才送中常會、5月領表登記，四年前年那時候情況那麼糟糕，國民黨都不急了，如果這次黨內能好好溝通不是更好？