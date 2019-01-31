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貨又賣出去了！　高雄棗子蓮霧鳳梨再出口大陸13櫃

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▲▼高雄水果再傳捷報，再出口大陸13櫃。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄水果再傳捷報，再出口大陸13櫃。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜自稱賣菜郎出身，一句「貨出去、人進來，高雄發大財」翻轉選局，上任後在地水果出口屢傳捷報，除了29日出口加拿大14.4公噸外，30日再出13櫃水果至大陸，為高雄首選果品在農曆春節前外銷拚到最後時刻。

高市農業局表示，現在正值高雄水果盛產期，番石榴、蜜棗、蓮霧相繼出爐，質優味美，吸引眾多國外買主下單採購，包含加拿大、大陸、香港、新加坡、馬來西亞等國家，而這次六龜森展農產品運銷合作社和大樹冠瀧果菜合作社接受大陸訂單，透過高金輪船海運至廈門，再分送至福州、杭州、金華、上海等地，出口品項包括棗子6公噸、蓮霧10公噸、鳳梨27公噸，另過屏東的合作社收購高雄美濃、旗山和屏東九如、里港的檸檬20公噸，還有台東的鳯梨釋迦24公噸。

▲▼高雄水果再傳捷報，再出口大陸13櫃。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市政府農業局長期輔導阿蓮區農會拓展國外市場，先前在14日已出口一櫃番石榴至加拿大，29日再出口番石榴14.4噸至加拿大溫哥華，未來可望每月二櫃的番石榴穩定出口加拿大。

阿蓮區農會表示今年的外銷市場熱絡，和去年一月同期相比業績成長一倍，統計一月番石榴已出口40噸、蜜棗8噸。

而局長吳芳銘強調，現在國外對高雄農產品的詢問熱度高，農業局抱持開放態度歡迎國外買家來高雄尋找農產品，農業局也一起動員迎接農產外銷時代的來臨，讓海外的朋友不僅可以品嚐到最新鮮的台灣滋味，也將高雄具備國內生產履歷或是國際認證的水果推廣出去，讓海外的朋友不僅吃得到美味，更能吃到健康與安全。

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▲▼高雄水果再傳捷報，再出口大陸13櫃。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄水果再傳捷報，再出口大陸13櫃。（圖／記者洪正達翻攝）

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關鍵字：高雄,水果,貨出去,人進來,韓國瑜

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