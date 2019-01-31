韓國瑜人氣高！2020民調PK戰變數多　藍委憂：換柱事件恐再發生

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜人氣居高不下，被視為可角逐2020總統大選的人選，近日，韓國瑜將受邀到美國哈佛演講，國民黨立委費鴻泰認為，此舉恐影響未來的民調PK數字出爐，擔心4年前的「換柱事件」有可能會重演。

費鴻泰在節目《少康戰情室》表示，過去台灣總統到美國會見官員或民意代表，都是透過公關公司，但韓國瑜的情況卻完全不同，是受學者邀請而且還是全世界最好的學府，「費正清中國問題的研究中心，這個是從我當學生的時候，這個研究中心就是非常知名的，非常權威的。」

費鴻泰分析，如國韓國瑜演講內容好，且是對兩岸、台灣經濟有幫助的話，若大膽假設等到今年8、9月國民黨總統候選人出來，但是民調顯示跟對手PK輸很多的話，「像4年前換柱的事件會不會再發生，沒有人知道？」

費鴻泰也說，很多藍營的民意代表臉書留言要韓國瑜出來選，但他大膽推估韓國瑜不會出來參加初選，不過最後到底會不會出來選總統？萬一民調又很低的話，藍營支持者很焦慮的話，可能會再度上演4年前的「換柱事件」。

國民黨在去年九合一大選中狂勝，黨內太陽對於2020總統大選都想躍躍欲試，黨內初選的方式備受矚目。南投縣長林明溱30日開第一槍，公開建議以全民調決定2020候選人，新北市議員江怡臻、葉元之及台北市議員徐巧芯都在臉書上響應，以示認同。林明溱表示，如果又重演過去的黨內惡鬥、爭權奪利，國民黨會被選民唾棄。全民調是推舉黨內總統人選最好的辦法，其他的美式民調等，都是忽視民意耍花招，會被選民看破手腳。