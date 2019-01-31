台北車站「來這會OO…」都市傳說！她每到必驗證　千人共鳴：去N次都這樣

▲許多人到台北車站……都會迷路！（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

台北車站是台鐵、台灣高鐵、台北捷運的地下化鐵路車站，也和桃園機場捷運共站，是北部最重要的公共運輸樞紐，也是全台灣運量最大的鐵路車站。儘管車站裡都有指示，但有時候還是讓人霧煞煞，一名女網友就忍不住問「為什麼每次來台北車站都會迷路！根本都市傳說」，意外引起許多人共鳴喊「+1」。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，文中直問「為什麼每次來台北車站都會迷路！根本都市傳說！」她也貼出一張自拍照，只見照片背景是台北車站大廳購票處，同時也是許多人都會坐著休息的黑白格子廣場。

看到貼文後，許多人紛紛感同身受，「正常～～桃園人去N次都覺得像迷宮」、「新竹人更不用說」、「真的，我平常也很少去，一去就是一直繞，北車捷運也是」、「地下街才是吧」、「北車下面才是大迷宮」、「地下街繞了兩次又繞回麥當勞了 太可怕了」、「我從新光三越走地下到北車～走了快一個小時」、「感覺台北車站地下城快變成一個小都市了，超級複雜的說」。

也有網友笑說，不只台北車站可怕，「如果去新宿車站怎麼辦」、「北車迷路，那麼去東京站妳怎麼辦」、「難度等級～台北然後是新宿再來是東京」、「那你去東京車站不就GG」、「等你開車經過中永和，才會領教什麼是台灣百慕達」、「開車去的心得是不小心上錯高架都得繞一圈」、「西門町也是另一個我會迷路的地方」。

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