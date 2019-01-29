撿到郵政卡爽搭高鐵遊台中　男刷卡詐吃住1萬元

▲年輕男子在台北車站大廳撿到郵政卡，竟拿去盜刷買高鐵票往返台中，並飽餐一頓。圖為台北車站資料照。（圖／記者邱顯燁攝）

記者劉昌松／台北報導

一名20多歲年輕男子在台北車站撿到一張全新的郵政VISA金融卡，竟然跑去旅館簽單住宿，還買高鐵票去台中，吃了頓飯再回台北，總共白吃白喝1萬多元，檢警循線找到這名男子，發現他另外涉嫌把一張辦公椅丟到鐵軌上，妨害公眾運輸安全，台北地檢署29日依詐欺、公共危險等罪將他起訴。

這名男子有多項竊盜等前科，目前已被收押，檢警調查，他在2018年10月初的時候，在台北車站東側大廳附近，撿到一張中華郵政公司核發的郵政VISA金融卡，他雖然不知道卡片密碼，但是一看背面的持卡人欄位空白，就直接簽上自己的名字。

男子之後先試跑去刷卡投宿附近旅館，睡了舒服的一覺還不夠，又用郵政卡到高鐵櫃台買票殺到台中，找餐廳吃飯，再買高鐵票回台北。卡片的主人報警遺失後，檢警根據刷卡紀錄，找到男子投宿的旅館，發現男子登記本名投宿，循線找到他，總計他白吃白喝白住共花費約1萬1千元。

辦案人員另外又發現，原來他先前就曾在2018年8月間，在台北車站月台上，突然不滿遭站務人員查票，拿起月台上不知為何出現的辦公室用椅，丟到軌道上，所幸當時沒有列車進站，否則後果不堪設想。檢察官調查後，依侵占遺失物、詐欺、公共危險等罪一併起訴。

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