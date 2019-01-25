影／最強童顏！34歲二寶媽「逆齡生長20歲」　網逼拿身份證：別玩女兒帳號喔

記者張嘉晏／綜合報導

有的人天生老起來放，但也有人從來不保養，就輕鬆擁有一張娃娃臉，明明成年了，在賣場想試喝酒都會被拒絕。一位女網友就在臉書上抱怨自己的「童顏」，已經34歲了還常常被誤認是國小生，讓她相當困擾。網友看了之後表示太誇張，「是巫術吧」、「去遊樂園可以用優惠票」，要她把身分證拿出來證明才願意相信。

▲ 原po超強童顏，竟然已經34歲了！（圖／網友TingYung Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

一位女網友日前在臉書「爆廢公社公開版」上表示，自己出去都被誤認年紀還小，明明已經34歲了，連去Costco想試喝酒都被拒絕，讓她很困擾。照片一出，網友們都驚嘆太誇張，說是國小生也不會懷疑。

照片中可見，原po戴著一副黑框眼鏡，皮膚白皙又沒有半條皺紋，一雙無辜大眼被讚根本「逆齡生長20歲」，看起來就像是位涉世未深的學生。

▲原po出去常被路人質疑「孩子是妳的？！ 」

對此原po向《ETtoday新聞雲》表示，73年次的她已經是2個孩子的媽，帶孩子出門時，都會被誤認成是姐姐。她也透露常會被問是不是學生，連電影院信用卡辦卡人員都會自動忽略她。她表示，自己比較懶惰，平時沒有特別保養，天生就是娃娃臉；不過當她想要嘗試成熟風格的穿搭時，也總覺得哪裡怪怪的，覺得自己不太適合這樣類型的打扮。

▲網友們要的證明來了！

貼文一出，底下釣出一票童顏網友，鄉民們驚嘆表示，「好處是看電影可以買學生票，但不能看限制級的...」、「好童啊」、「這看起來未滿十八啊」、「別玩女兒帳號啊」、「請出示身分證」、「這到底是什麼巫術」、「你是得了不老症嗎？10年後大概也是長這樣吧」。

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