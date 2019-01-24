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「喜歡我的ㄒㄧㄥˋ嗎？」小一女兒藏情書　網一看笑翻：有台灣國語餒

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO女兒收到情書。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

許多人都相信，女兒和老爸是前世情人，所以當爸爸們看到小寶貝被其他男人追求的時候，難免會吃醋。一位爸爸表示，女兒今年就讀小學一年級，他卻在某天發現女兒偷藏了一張紙，上面寫滿了注音，字裡行間充滿小朋友純純的愛。網友看到小情書也笑翻，直呼「這一定是阿嬤帶大的乖寶寶」。

「女兒今年小一，今天發現有人寫這個給她，請問我該注意什麼？」一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，是女兒同學寫的小情書，上面短短30個字中，超過半數都是注音，配著幾個中文字。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲弟弟啊！你是不是有點台灣國語？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

情書內容為以下：

ㄑㄧㄥˇㄨㄣˋ你ㄒㄧˇㄏㄨㄢ我的ㄒㄧㄥˋㄇㄚ，ㄑㄩㄢ ㄑㄩㄢ ㄎㄢˋ（ㄕˋ，ㄅㄨˋ）ㄌㄨˊㄍㄨㄛˇ你ㄑㄩㄢ ㄌㄜˇㄅㄨˋ的ㄏㄨㄚˋ 我的心ㄏㄨㄟˋㄌㄧㄝˋㄉㄧㄠˋ，ㄐㄧㄥˋ上

情書內容翻譯版：

「請問你喜歡我的信（ㄒㄧㄥˋ）嗎？圈圈看（是，不）如（ㄌㄨˊ）果你圈了（ㄌㄜˇ）不的話 我的心會裂掉，敬上」。

男網友也貼出影片，女兒笑說，該位男同學已經寫了很多次信，這個是第4封，前3封都已經回信了，這一封她打算回「……」這樣。

看到貼文後，許多人紛紛笑說「快去掛心臟科」、「我唸的心好累」、「也太可愛了，我看的好辛苦」、「剛唸第一段我就放棄了」、「準備當外公了（誤」、「有創意，留下來以後給自己他看」、「爸爸在磨刀了」、「爸爸用注音回信！注音練好再來追我女兒」。

還有網友笑說，這個小男生應該是被阿嬤帶大的「是否有台灣國語的口音」、「口音很重要，ㄖ跟ㄌ要分清楚」、「這一定是阿嬤帶大的乖寶寶」、「用紅筆圈起來改正ㄒㄧㄣˋ ㄖㄨˊ ㄌㄜ˙，寫請家長簽名」、「好像有一點點台灣ㄍㄡˊㄧˇ」。

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關鍵字：情書,女兒,爸爸,前世情人,爆廢公社公開版

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