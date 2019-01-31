春節初鹿牧場聯外道路單行道管制　加強右側超車違停取締

▲春節台東初鹿牧場及原生植物園交通管制及停車空間示意。（圖／台東警察分局提供）

記者王兆麟 ／台東報導

台東警察分局參考往年交通流量，將於年2月5日（大年初一）至2月10日（大年初六）期間，在初鹿牧場風景區聯外道路忠孝路與文泰路口實施「單行道」管制進入，離去時循山區道路行駛至台9線龍過脈出口處進入台9線，提醒民眾切勿「逆向行駛」影響交通動線，

農曆春節民眾總有出遊「走春」的習俗，由北往南到初鹿龍過脈路段，因道路縮減、車流量過大易造成塞車路段，另有許多慕名的遊客，前往初鹿牧場、原生植物園景點觀光，形成車多慢行的狀況。台東分局呼籲出遊民衆在車流量較多路段，應遵守員警交通疏導及道路管制，以確保行車安全與順暢。

今年春節連續假期長達9天，勢必有許多遊客前來臺東旅遊，在台9線初鹿村之忠孝路與文泰路口，為進入初鹿牧場之道路，已公告劃設為「單行道」，每日上午8-20時，將執行交通管制，加強疏導車流。

台東警察分局將加派警力，以防民眾「逆向行駛」造成交通堵塞。此外，台9線鹿嗚橋南端處至初鹿加油站之間，將派遣巡邏警力取締「右側超車」及「違規停車」。為使道路順暢，禁止違規攤販擺設，以避免交通阻塞，警方將加強勸導、取締違規停車情形，另對嚴重妨礙行車動線之違規車輛予以告發，以免造成交通阻塞，期使民眾能遵守員警指揮及管制，以維護交通順暢。

台東警察分局表示，為使年節期間用路人交通順暢，初鹿地區將循例實施春節交通安全疏導及管制勤務，除了結合各種警（民）力疏導交通秩序外，更呼籲民眾遵守交通規則，切勿誤闖「單行道」及「併排停車」影響其他人用路人權益，祝福民眾能度過一個快樂的春節假期。