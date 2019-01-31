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新北79間宮廟熱鬧迎新年　放送發財金旺財運

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▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年 放送發財金旺財運。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年，南山福德宮可手摸廟中土地公銅像手中的元寶。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年春節即將到來，連續9天的年假，新北市各大寺廟安排了許多迎春接福的活動，從除夕一路熱鬧到元宵，有撞鐘祈福、煙火施放、民藝大街、神明淨港等，並發放限量神明加持過的發財金、平安福（符）讓大家招財氣，春節期間不妨到新北市各寺廟走春，集聚吉祥喜氣，為金豬年運勢加持。

民政局長柯慶忠表示，農曆新春期間到廟宇上香祈福，祈求新的一年諸事順利，是開春最吉祥的一件事，因為走春就會有「春」（台語剩），不僅能同沾吉利更能迎接財神進門，讓自己在新的一年福氣滿滿好運連連。民政局特別彙整轄內79間宮廟活動及發財金、平安福發放資訊，方便民眾走春祈福安排。

其中，法鼓山今年以「好願在人間」為年度主題，2月4日除夕晚上9點25分到隔天凌晨0點40分在金山法鼓山世界佛教教育園區舉行撞鐘祈福法會，參加者可「聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提增」，在108響法華鐘聲中淨化身心。春節期間也可到園區參加寫祈願卡、鈔經、版畫、奉茶、及動手做「玩象耕心」等系列活動，感受心靈環保的禪悅，及諸願吉祥的歡喜。

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年 放送發財金旺財運。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年，南山福德宮今年準備7萬份發財金，自大年初一早上開始發放。

另外，福隆火車站旁的聖山寺，新年期間才有的牽佛手活動，也絕對不可錯過！古意盎然繫上五色流蘇的福字竹筒一端繫著繩子，綁縛於三尊金佛之上別具巧思，民眾可拿著竹筒，如同一次牽到三尊金佛佛手，一年就一次，錯過再等明年。

板橋慈惠宮2月5日至9日的「民藝大街」，不但有民俗小吃美食，及樂團、舞蹈、魔術等表演，每晚還有藝人輪番帶來的「眾星賀歲之夜」，並祭出台北香港來回雙人機票，及每天送出1台43吋電視及2台腳踏車等大獎。最受歡迎的「躦轎腳送發財金」活動，每日兩場中午12時起及下午4時起，每場1500個發完為止。

緣道觀音廟的「新春祈福慶典」活動從除夕夜當晚就熱鬧展開，和民眾一起舞動「新年開運動禪」及施放煙火迎接新年，並敲響「妙音法鐘」十聲祈福，廟方也將送出2300個「吉祥如意平安福」，從2月4日到10日以及17日共8天的時間，至緣道觀音廟大殿連續擲出三個聖筊，即可免費獲得。

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年 放送發財金旺財運。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年，板橋慈惠宮，每年新春最受歡迎的「躦轎腳送發財金」活動。

石碇五路財神廟每年農曆春節期間，總吸引大批信眾點財神燈、補財庫，廟方初五早上發放發財紅包，紅包內1元、2百元、3百元、6百元、8百元等金額都不同，發放總金額逾10萬元以上，是信徒們必拿的招財寶物。而做生意或業務的人，也可準備生雞蛋與香腸祭拜虎爺，因為虎爺台語音似「好野」，許多民眾也會準備零錢換取在虎爺香爐前聚寶盆中的錢幣，藉活水轉財運、添財氣。

南山福德宮也是民眾新年走春的求財寶地，廟方今年準備7萬份發財金自大年初一早上開始發放，民眾拿回家可存到銀行裡或放在錢包、收銀機當錢母補財庫，就能增生錢滾錢的用途。信眾參拜完後，可手摸廟中土地公銅像手中的元寶，記得以順時針方向摸三圈，吸引土地公滿滿的財氣。至於想求福和求子，可摸土地公鬍子（福、子），而求官、求升職者可摸土地公手中拐杖。

更多新北市寺廟春節活動及發財金發放訊息，歡迎上民政局網站（http://www.ca.ntpc.gov.tw）查詢。

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年 放送發財金旺財運。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年，緣道觀音廟的「新春祈福慶典」活動從除夕夜當晚就熱鬧展開。

▲ 新北79間宮廟熱鬧迎新年 放送發財金旺財運。（圖／新北市民政局提供）

▲ 緣道觀音寺「平安福」。

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關鍵字：新北,春節,寺廟,走春

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