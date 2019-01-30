「鴻運豬」小提燈亮相　韓國瑜妻子李佳芬陪長庚病童同歡

▲▼高雄市長韓國瑜妻子李佳芬前往長庚醫院贈送病童燈籠。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

「2019高雄燈會」將於108年2月9日在愛河盛大登場，每年備受小朋友期待的小提燈「鴻運豬」今天正式亮相。「鴻運豬」的主色調為熱情陽光的明黃色，與高雄的明亮、人情味相互輝映，尾巴為「6和8」字形，加上花朵圍繞襯托出「一路長發，後勢看俏」。在造型與色彩中皆採用多元族群的文化意象，象徵族群融洽、前景看好。

「2019愛河燈會金銀河小提燈發表暨公益活動」今年有別以往，特別選在高雄長庚醫院舉辦，特地到醫院發放小提燈，高雄長庚紀念醫院王植熙院長、兒童內科部陳志誠部長及全體醫療團隊也陪同，一起關心在醫院的病童，為他們加油打氣，病房增添溫馨的過節氣氛，鼓勵住院的兒童們都能早日康復，盡快出院。

公益活動舉辦在高雄長庚兒童大樓一樓，市府長官、院長、病童和其家屬同歡，提早為元宵節送達溫暖！由高雄市政府觀光局葉欣雅副局長帶領醫護團隊共同為仍在和疾病對抗的勇敢病人、辛苦照顧的家人「旋轉幸福、點亮希望」，也藉由病房訪視和提燈發送，讓病童和家屬可以順利戰勝疾病儘早回到溫暖的家。

葉副局長表示，鴻運豬給人圓滿、福氣、友善、樸實的印象，高雄這些年已然成為台灣宜居、樂活、充滿人情味的城市，故而將此特色與豬年小提燈結合。

高雄長庚醫院院長王植熙表示，兒科部是南台灣服務病童病人數目最多、是孩子們的守護者，更是兒童次專科最齊全的兒科部，並設有川崎症中心、兒童神經罕病中心、遺傳諮詢中心、血友病中心及兒少保護中心，希望能提供多元、多面向的整合式全人醫療服務，讓病童和家屬在求醫的旅程不孤單，感謝市府長官特地探望孩童，大家拿到小提燈都露出燦爛笑容，也祝福病童盡快康復出院。

小提燈發放資訊：

發放日期：2019年2月9日(週六)及2月11日(週一)

發放時間：17:30~20：00 (每人限領兩盞小提燈，發完為止)

發放地點：五福河西、五福河東、中正河東、中正河西。



