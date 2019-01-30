若「柯韓配」成真…　鍾小平：我會把韓國瑜送去精神病院！





▲韓國瑜、柯文哲。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將至，受到網友熱議的話題，除了藍綠會派誰出來參戰之外，就屬網路聲量高的台北市長柯文哲，以及颳起「韓流」的高雄市長韓國瑜是否會參戰？這兩人若是合作，肯定成為最強組合，但台北市議員鍾小平卻表示，如果韓國瑜和柯文哲合作，就要把韓國瑜「送到精神病院」。

關於「柯韓配」會不會變成最強候選人？鍾小平30日在直播節目《94要客訴》上提到，韓國瑜不可能當副總統，第一是對方不想當副總統，第二是當了就會立刻被黨開除黨籍，第三是「他當副總統，我就把他送到本市的松德院區（聯合醫院松德院區，又名台北市精神醫學中心）去！如果他答應當副總統，根本是精神病患嘛！不會的！」

被問到若是韓國瑜選總統，鍾小平說如果韓國瑜沒有黨籍，那「韓柯配」是最好的，比單獨柯文哲選更強，但柯文哲不是國民黨的，兩人「沒得配！」而且韓國瑜要選就選總統，幹嘛當別人副總統？且韓國瑜當副總統的話，要如何向高雄交代？好不容易贏了當時的競爭對手陳其邁15萬票，贏15萬還跑掉去當副總統，讓高雄再改選？國民黨不敢這麼做！

台北市議員林亮君則說，以韓國瑜目前聲勢比柯文哲還高的情況來看，要他當副總統應該無法，韓粉恐怕也無法接受。且以過去正副總統搭配的案例來看，如果正副總統候選人彼此之間的意見都非常強烈、聲勢都很高、鐵粉也很強的時候，難保有一天各自意見或路線稍微不同，兩人要怎麼辦？

資深媒體人林育卉也提到，美國有一句話叫「副總統每天早上起來第一件事情，就是去看總統是不是活著？活著就要繼續當被世界遺忘的副總統！」台北市議員林亮君強調，因此覺得韓國瑜不會只甘於當副總統。