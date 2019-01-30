高雄推賽馬活動　韓國瑜：可創造近10萬就業機會

▲高雄市長韓國瑜與香港賽馬會代表在高雄市府會面，針對賽馬相關產業取經。（圖／記者宋德威攝）

記者宋德威／高雄報導

前香港馬會成員董事林雋軒等人30日拜會高雄市長韓國瑜，針對香港馬會歷史沿革及經驗，提出高雄辦理賽馬產業優勢及面臨議題。韓國瑜表示，高雄成功發展的話將帶動週邊8大產業鍵，例如婚紗、餐飲、農牧、娛樂等，不僅提升城市觀光及活力，更注入經濟發展元素，創造超過30萬就業人口。韓國瑜在上個月到議會備詢時就回應，賽馬的效益很高，若能推動對於財政和休閒觀光產業有極大幫助，希望能突破法令的限制。

據悉，香港賽馬產業發展迄今135年，就高雄要發展賽馬產業而言是非常好的典範，韓國瑜感謝香港馬會就當地賽馬產業，對高雄提出建議，包括需要的土地、帶動多少產業、市場規模、就業人口及法令限制，最重要的是如何突破法律規範。韓國瑜受訪時表示，推動賽馬將可創造近10萬個就業機會。韓國瑜也當場承諾，將會在今年4月第一次定期大會時，將初步提出構想和相關措施配套。

韓國瑜指出，香港賽馬博彩規例用專法特別規範在特許事業裡，未來國內法律要如何突破，仍需要研議；再者，就業人口上，香港馬會直接就業人口有2萬8千人，高雄發展賽馬產業推估直接就業人口約9萬8千人，而香港馬會上繳政府稅收每年逾千億台幣，以如此規模推估高雄倘成功發展賽馬產業，預計增加2千7百億至3千億稅收。

他也提到杜拜的賽馬沒有博奕成份，亦造成轟動，考量市場及接受度，未來也不排除研議辦理沒有博奕色彩的賽馬盛會，讓全民開心買票入場，觀看前所未有賽事，這也是可以辦理的方式。

高市觀光局長潘恆旭表示，香港賽馬發展最成熟，且溫度、濕度及氣候和高雄相近。而香港賽馬會今日會禮貌性拜會高雄市政府，也進行第一次初步交流。而高雄市將會吸取過去成功經驗，相關博弈、娛樂賽馬都會討論其利弊且多案並呈，最後選項讓高雄市民決定。