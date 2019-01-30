Gogowin車隊台南趴趴GO　郭國文宣傳出招有年味

圖、文／郭國文競選總部提供

隨著年節的腳步接近，台南立委補選候選人的宣傳招式，也有了濃濃的年味。民進黨唯一徵召的郭國文，今日就透過「gogowin」車隊，四處趴趴造的宣傳，除了告知蔡英文總統的發紅包行程，還有賴清德的真情呼籲，也藉由車隊行經台南的大街小巷，來傳聲祝福。

郭國文表示台南是個人情味濃厚的城市，所以都非常期待總統過年來發紅包，正好小英總統將在大年初二，現身西港慶安宮發送紅包，當然要幫忙宣傳讓更多鄉親能一起同樂，郭國文也提到，台南是好吃、好玩適合遊玩的好地方，歡迎外市的朋友年節一起來台南過年、走春。

Gogowin車隊除了宣傳總統發紅包外，也播放前行政院長賴清德推薦郭國文的問候語，「疼惜賴清德 相挺郭國文」請台南鄉親全力支持中生代有膽識，有地方及中央行政經驗的郭國文，讓郭國文順利高票當選。賴清德前院長透過錄音和鄉親朋友說明郭國文是個有膽識的中生代，是台南的市議員，也有縣府及中央的政務經驗，未來他進入國會，一定會捍衛台灣主權與推動台南建設，請台南鄉親共同支持民進黨唯一提名的郭國文。

年節將至，郭國文也藉由「gogowin」車隊在各地巡迴廣播，向台南的鄉親拜年，並祝福大家豬年行大運，好運行歸年