市場拜票碰上鄭世維！　余天：怕他找韓國瑜來掃街…





▲余天到龍門市場拜票。（圖／翻攝自余天臉書粉專影片）

政治中心／綜合報導

北市、台中立委補選落幕，接下來新北、台南、彰化、金門立委補選三月登場。民進黨候選人余天30日掃街時，遇上了國民黨候選人鄭世維，兩人一見面就互相握手，前者還開玩笑稱「怕鄭世維找高雄市長韓國瑜一同掃街」，鄭世維則說自己更怕余天找來總統蔡英文，雙方氣氛融洽，讓民眾大讚「藍綠和解」。

余天和鄭世維兩人一大早就抵達三重龍門市場掃街拜票，雙方意外「撞場」，但余天表示，自己曾跟對手說過，希望能乾乾淨淨的君子之爭，選舉只是一時的，朋友是永久的，不要惡質選舉。鄭世維則說，選區就這麼大，已經跟余天碰面很多次了，相信豎立愛與平和的選舉，有機會得到選民青睞，共同為地方爭取福利和建設。

這兩人都擁有超高人氣，大批民眾瘋狂搶握手。余天和鄭世維一同受訪時，余天坦言「我比較怕他找韓國瑜來…真的啦！」逗得全場記者和鄭世維哈哈大笑。鄭世維也跟著回應「我比較怕余天大哥找蔡英文來！」

然而鄭世維的擔憂即將成真，因為余天透露，蔡英文會在初一陪同拜票，初二很可能與行政院長蘇貞昌到三重廟宇，至於前行政院長賴清德則會繼續聯絡看看。鄭世維也不甘勢弱，要透過友人和余天害怕的韓國瑜來進行聯繫，不過韓國瑜過年期間比較累，所以兩人同台拜票應是在過年之後，希望黨內重量級人物能前來輔選，增加媒體曝光度。

▼鄭世維到龍門市場拜票。（圖／翻攝自鄭世維臉書粉專）