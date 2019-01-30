2020國民黨若重返執政　韓國瑜：不考慮入閣為高雄市繼續打拼

▲要不要選總統的話題一直跟著韓國瑜，他30日再度表示只會「劉在高雄」。（圖／記者洪正達攝）



地方中心／高雄報導

「要不要選總統？」這個問題幾乎跟著韓國瑜每場公開活動，他在30日出席小港森林公園啟動典禮中，再度指出「所謂選與不選都是謠言，甚至是茶餘飯後的話題」，即便2020讓國民黨拿下江山還是會「繼續為高雄拚經濟，這是對市民的承諾。」

至於接下來的4、5月要前往哈佛演講，這是目前市長層級的第一人，韓國瑜說2018年九合一選舉後，哈佛的學生可以觀察一下台灣人民心開始在思辨，更渴望能過上好日子，諸如許多意識形態或是框架，都可以往外拋，這也能警惕未來政治人物投入公職選舉時，好日子的考量一定要擺第一，這是放諸四海皆準的要件。

不過國民黨誰出馬2020，有人認為初選採全民調較公平，韓國瑜則不予評論，他認為「這話題已超過市政範圍」，不過又有媒體提問，馬英九曾說韓國瑜選總統他會怕，韓國瑜則驚訝的回憶「他害怕了嗎？不會吧」，話鋒一轉又說20年前的政壇流行美男子，不過現在卻是禿頭當道。

韓國瑜出席的小港森林公園啟用典禮，原為前市長陳菊任內規劃，早期為陸戰隊99旅使用的少康營區，直到軍營遷出後再將土地歸還台糖，當時的是政府再以市地重劃的方式無償取得約10公頃的土地，總工程費用約2億元，韓國瑜說，森林公園雖然是前市政府規劃，他仍感謝賦予小港地區居民這麼大片的綠地。