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臉書驚見柯文哲退讚潮！韓國瑜、蔡英文成長　大數據解密真相

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▲▼柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者范綱儀、宋德威、周書羽攝）

▲柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者范綱儀、宋德威、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

北市立委補選，「柯家軍」陳思宇挫敗，引來外界認為台北市長柯文哲的人氣衰退，以致無法將原本的空戰能量轉移給陳思宇。《網路溫度計》透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》的臉書粉絲數分析，發現柯文哲臉書粉專，28日與27日相比退讚401人，而總統蔡英文跟高雄市長韓國瑜則持續成長。

台北市士林大同區立委補選結果出爐，「柯家軍」陳思宇在藍、綠夾殺下以9689票挫敗，得票數遠輸民進黨候選人何志偉的38591票，以及國民黨候選人陳炳甫的31532票。此結果引來外界解讀，白色力量魅力衰退，可能影響柯文哲的總統路。

《網路溫度計》透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》的臉書粉絲數分析，發現柯文哲臉書粉專，28日與27日相比退讚401人，至於蔡英文和韓國瑜，粉絲團人數持續成長。又與本月7日的數據資料相比，柯文哲的臉書粉絲在三個禮拜內少了5900人，而蔡英文增加16936人，韓國瑜成長13914人。

針對柯文哲臉書粉專按讚潮的現象，台北市副發言人柯昱安接受媒體訪問時回應，柯文哲談統獨或兩岸議題，粉專的按讚數就有波動，相當正常；自柯文哲「強盜說」以來，已有5至7千人退讚，回顧2017年世大運媒體手冊的中華台北爭議，也讓柯文哲的粉專少了1萬個讚。

柯昱安強調，2018年九合一選舉這一年來，柯文哲粉專增加20萬至30萬個讚，甚至在選前之夜還增加10萬個讚，網路聲量有起伏，都很正常；另外，臉書演算法改變後，經營上變困難，每篇貼文績效與之前相比都有衰退現象，但柯文哲網路聲量都在平均值，沒特別低，也不可能每天都有一篇貼文爆紅；此外，臉書趨於飽和，柯文哲的粉絲沒太明顯成長。

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