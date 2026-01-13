圖方便代價高！移民署示警：申辦中國旅遊護照「喪失台灣身分」

▲移民署13日發布警示：民眾赴中國大陸旅遊申請旅遊證件恐喪失台灣戶籍身分。（AI協作圖／記者張君豪製作，經編輯審核）

記者張君豪／台北報導

移民署近日發出嚴正提醒，呼籲國人出國旅遊切勿因貪圖便利或省錢，申請所謂的「中國一次性邊境旅遊護照」，否則恐因違反法令而喪失台灣人民身分，得不償失。

赴俄旅遊誤信旅行社 國人遭廢止台灣戶籍

移民署指出，近期接獲案例顯示，有國人前往中國鄰國俄羅斯旅遊時，因誤信旅行社說法，為求入境便利而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，事後經查已違反相關規定。移民署依法通報當事人戶籍所在地的戶政事務所，隨即廢止其台灣戶籍，當事人並因此喪失台灣人民身分及相關權益，後果相當嚴重。

法令明確規範 領用中國護照即喪失身分

移民署說明，依據《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍，亦不得領用中國護照，包括「中國一次性邊境旅遊護照」，一旦違反，即依法喪失台灣人民身分。

此外，依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，若移民署接獲其他機關通報或民眾檢舉，查有國人在中國大陸設籍或領用中國護照、身分證或定居證等情形，經行政程序查證並通知當事人陳述意見後，即會通報戶政事務所，直接廢止其台灣戶籍。

身分回復更嚴格 違規後悔也來不及

移民署也特別提醒，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」已於114年11月3日修正施行，針對因違反兩岸條例而喪失台灣身分者，回復身分的審查程序已大幅提高門檻，標準更加嚴謹，並非輕易即可恢復。移民署再次強調，申領「中國一次性邊境旅遊護照」不僅違法，還會一併失去身為台灣人民的各項權利，呼籲國人切勿因一時方便而付出沉重代價。

提醒民眾與業者 違法將追責究辦

移民署呼籲，國人在規劃出國旅遊前，應循正常管道申請目的地國家的合法簽證，並事先瞭解我國相關法令，旅途中提高警覺，勿聽信旅行社招攬話術而觸法。旅行業者務必恪遵台灣法律，不得因圖方便誤導旅客申領違法證件，導致旅客陷入違法風險。內政部將持續蒐證，若查獲業者涉不法，將依法移送相關主管機關裁罰，絕不寬貸。

