台鐵擴大徵才1771人　起薪37K、最高上看5.9萬

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵今年擴大徵才，釋出1771名正取和備取名額。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵擴大徵才，國營台鐵公司今(13日)宣布啟動新一年度招募，預計招募正取及備取人員合計1771名，起薪約3.7萬元至4.5萬元不等，部分專業職缺最高月薪可達5.9萬元。台鐵表示，此次擴大招募，主要為補實關鍵專業人力，強化全台鐵路運輸安全與服務量能。

6成旅運仰賴鐵路　台鐵補足第一線人力

台鐵指出，國內逾6成的旅運需求與區域交通往返，長期仰賴鐵路系統支撐，列車能否安全、準點運行，除設備與制度外，更關鍵在於穩定且專業的人力配置。因應運輸服務需求持續成長，以及組織轉型與技術升級需要，台鐵規劃於115年辦理新年度新進人員甄試，大規模補充技術、管理與第一線服務人力。

根據台鐵公布的甄試資訊，招募職類涵蓋運務、工務（土木、建築、養路工程）、電務（電務、電力、電扶梯）、機務（機械、電機、消防工程），以及職業安全管理、職安護理、材料管理、財務與會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等多元領域，服務地點遍及全台各地。

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,車勤員。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵釋出各類型職缺，工作地點涵蓋全台各地。（資料圖／記者李姿慧攝）

助理工程師起薪45K　最高近6萬元

在薪資與報考資格方面，台鐵說明，助理工程師及助理管理師須具碩士學歷，或大學畢業並具2年以上相關工作經驗，起薪每月45,130元，最高可達59,210元。

此外，技術員與事務員依類科需求，開放專科以上學歷報考，起薪42,580元，最高55,660元。

夜間與現場作業有加給　花東另設地域補助

助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中（職）畢業者報考，起薪分別為40,010元及37,230元，最高可達51,960元及43,750元。

▲▼台鐵搶修電車線。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵提供危險加給、夜點費外，花東另有地域加給。（圖／台鐵局）

台鐵並指出，實際從事現場維修或夜間作業人員，將依規定支領夜點費、危險加給，花東地區另設有地域加給；同時持續強化教育訓練與職涯發展制度，建立明確的專業培訓與升遷管道，以穩定留任並累積專業技術能量。

新進人員投入轉型工作　招募簡章1月中旬公告

近年台鐵面臨運輸安全標準提升與產業環境快速變化，已陸續推動新型列車引進、智慧號誌與監控系統建置、維修基地升級，以及旅客服務流程優化等措施。此次招募的新進人員，未來將實際投入相關轉型與現場改善工作，成為支撐鐵路系統穩定運作的重要戰力。

台鐵表示，「115年度新進從業人員甄試簡章」預計於115年1月中旬公告，相關招募資訊可至台鐵公司官方網站查詢，或持續關注官方網站及社群平台掌握最新消息。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

