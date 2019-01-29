「投資糾紛」東區服飾店遭砸　警逮8人雙方互控欠債

記者張君豪／台北報導

28日台北市東區安和路一段發生服飾店遭黑衣人砸毀暴力意外衝突，轄區警方漏夜調查，29日中午在台北市大同區、新北市板橋區、三重區一代逮捕涉案的呂姓犯嫌等8人到案，大安警方並查扣用來砸毀服飾店的榔頭、球棒等凶器。但砸店犯嫌落網後指稱服飾店業者涉及上千萬元投資糾紛，目前雙方各說各話，警方訊後依恐嚇取財、毀損等罪嫌將8名砸店黑衣人移送，全案宣告偵破。

▲警方29日逮捕涉嫌砸毀服飾店的8名涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，歹徒28日開休旅車前往犯案，其中一人先行到服飾店內探路，確定服飾店女老闆先生不在場後，其他4人便分持棍棒榔頭到店內砸毀落地窗玻璃和店內裝潢；警方根據監視器鎖定犯嫌車輛的車行軌跡，循線逮捕出手砸店的犯嫌，並根據落網共犯供詞，抓到幕後主使者，這起砸店糾紛警方依共逮捕8人。

▲警方起或砸店用的木棍和榔頭。（圖／記者張君豪翻攝）

但在幕後主使砸店的呂姓主嫌落網後，反控服飾店老闆先生因珠寶投資糾紛，積欠他們上千萬元債務，呂姓男子宣稱：跟對方共同投資珠寶生意，卻沒有出資，認定對方刻意積欠投資款項。但被害人反控，兩邊合夥販賣的珠寶是自己所有，對方未經他同意就賣掉珠寶，應該是對方積欠他賣珠寶獲利款項。由於雙方各說各話，警方先把涉嫌砸店8人送辦。

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