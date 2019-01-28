詐騙基地大解密！必備點鈔機+捆鈔機　首腦爽開2500萬藍寶堅尼

記者張君豪／台北報導

台灣警方與國際警方攜手合作，針對歐洲、東南亞國家查獲台人架設詐騙機房展開跨國合作偵辦，台刑事局國際科利用數位鑑識進行大數據分析，掌握境外詐騙機房主嫌、金主在台身分，發現他們開設洗車場以合法掩護境外詐騙行為。刑事局國際刑警科23日收網拘提兩名主嫌到案，並在主嫌住處查獲現金568萬元，並根據線索擴大溯源國內詐騙水房及大批現金，最扯的是還查扣一輛市價高達2500萬元的藍寶堅尼超級跑車，今天警政署長陳家欽特別到場慰問辦案有功人員。

▲刑事局國際科破獲境外詐騙機房在台操盤主嫌並查扣市價逾2500萬元的藍寶堅尼超跑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際科破獲境外詐騙機房在台操盤主嫌，國際刑警科副隊長張瑋倫說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示，本案從2017年起，包含歐洲拉脫維亞、泰國、菲律賓、新加坡等國警方率續向台警反映查獲台灣人架設詐騙機房情資，台警查扣電腦設備後利用數位鑑識及大數據分析，掌握在台主嫌今主身分，於23日收網逮捕台灣操盤主嫌和金主。

台警透過數位鑑識還原的詐騙集團機房電腦數據，在全台溯源向上追查，破獲5個詐騙集團，共有18名涉案犯嫌落網，其中多為機房操盤手和金主，查扣不法所得高達3100萬元。

刑事局這次行動共查扣現金593萬600元、市價高達2500萬元的藍寶堅尼超跑、電腦35台、行動電話43支、全新Iphone10支、R2晶片卡12張、訊號阻斷器1臺、汽車車牌4組8面、點鈔機2臺、綑鈔機2臺公司大小章、帳冊、存簿、訂票紀錄、匯款單據、隨身碟、監視器等贓證物。

▲刑事局國際科破獲境外詐騙機房在台操盤主嫌，警政署長陳家欽到場勉勵有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：目前跨境電信詐欺已轉型，犯罪集團分工細膩，集團核心負責管理境外機房成員生活、分派各項工作事務，另有負責管理電腦等工程師，警方本次溯源行動，主要打擊詐騙集團得手贓款金流，成功阻斷犯罪集團洗錢分配贓款，警方發現現在詐騙集團多以人頭公司進行假交易或地下匯兌方式實施洗錢犯行。