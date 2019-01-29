菸頭燙人逼喝菸灰水、設局仙人跳砸店　海巨堂大哥落網

張君豪／台北報導

設局仙人跳、帶未成年少女唱歌遭警查獲還砸KTV報復，這麼離譜惡行讓警方看不下去！台北市四海幫海巨堂左姓大哥，吸收未成年幫眾，還灌輸眾人懲兇鬥狠才是老大的不良觀念，警方28日收網瓦解該團夥並逮捕左姓大哥及旗下多名小弟。警方指出，左男不但率眾討債鬥毆，還用菸頭燙、喝菸灰水等方式教訓被害人，凌虐逞凶花招百出，讓警方不禁搖頭。

▲北市警方28日收網逮捕四海幫海巨堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，四海幫海巨堂左姓男子（23歲）平常以該幫大哥自居，並吸收未成年幫眾、中輟生壯大聲勢。左男從2018年1月起，與幫眾設局誘騙無知民眾賭博，以被害人積欠賭債為由，以暴力強逼對方簽下40萬元本票後討債。左嫌據此率幫眾持刀械、球棒經常毆打被害人，找上對方家人要求代償債務，甚至持刀刺傷對方立威。

▲北市警方28日收網逮捕四海幫海巨堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

後來左嫌等人變本加厲，以設局仙人跳，事後以堂口女幫眾遭外人欺負為由，要求對方支付20萬元遮羞費，如有不從便押走被害人毆打、甚至以菸頭燙傷被害人身體，要求對方喝香菸水，對方不堪凌虐只好乖乖交出20萬元擺平此事。

更扯的是，2018年8月左姓大哥帶未成年少女到景美好樂迪KTV歡唱，業者驚覺不妙通知警方前來盤查，導致他的女伴被警方帶回責付，左男不滿店家「不給面子」，事後率小弟騎機車帶球棒到KTV砸店洩憤。文山二警方歷經長期蒐證，與北市中正一、松山警分局共組專案小組28日收網，逮捕左男在內等4名成員，訊後以組織犯罪、恐嚇取財、毀損、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

【其他新聞】



▶詐騙機房2個月坑1.5億 神秘金主豪撒3千萬現金擁限量超級大牛

▶詐騙基地大解密！必備點鈔機+捆鈔機 首腦爽開2500萬藍寶堅尼

▶毒界阿嘉女友墜樓亡疑點多 警追是否利用郵差身分販毒