熟女店員的復仇　偷精品栽贓前同事「不爽被笑績效差」

▲張女不滿前東家同事笑她績效不佳，離職後以偷竊報復。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市信義區一服飾店多次遭人入侵行竊，報請警方追查，發現竟是38歲離職的張姓女員工所為，疑似不爽被笑業績不佳，離職後，偷走店內備用鑰匙，一共5次，於凌晨時分進入店內大肆搜刮化妝品、衣服等，想報復栽贓同事，還是被逮並被起訴。法官念其犯後有悔意、坦承犯行並與店家達成和解，判決6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，賠償損失20萬。

張姓女店員在位於信義區的潮牌店「Who cares」擔任店員約半年時間，2017年10月離職。她向警方表示，因為老是被同事譏笑業績不佳、工作不積極，心想離職後找機會報復。於是偷走店內的備用鑰匙，在2018年2月底開始，連續5次，選在凌晨時分，潛入店裡大肆搜刮。

張女搜刮的物品從飾品到衣服、包包都有，還有知名「Too cool for school」彩妝品牌商品，每次數量都不大，以為可以神不知鬼不覺，栽贓給欺負她的同事。但店員清點時，發現每次短少的商品怎麼越來越多，估算價值超過25萬，便立刻向轄區派出所報案。

警方依監視器畫面鎖定張女，在其住家逮人，並查扣大批贓物和備用鑰匙，張女也被檢察官依竊盜罪提起公訴。台北地方法院法官審理後認為，張女有竊盜前科，正值壯年，卻不思循正途獲取財物，念在犯後有悔意，且與店家達成和解，因此判決6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，但須賠償店家20萬元損失。

▲張女用備用鑰匙，大刺刺在前東家店裡搜刮偷竊，每次數量都不大，以為可以栽贓給前同事。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

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