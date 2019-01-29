　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

熟女店員的復仇　偷精品栽贓前同事「不爽被笑績效差」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市信義區一家服飾店被竊價值多達25萬元商品，警方追查後發現竟是離職員工為了報復所為，因為離職員工不滿在職期間被同事欺負。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲張女不滿前東家同事笑她績效不佳，離職後以偷竊報復。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市信義區一服飾店多次遭人入侵行竊，報請警方追查，發現竟是38歲離職的張姓女員工所為，疑似不爽被笑業績不佳，離職後，偷走店內備用鑰匙，一共5次，於凌晨時分進入店內大肆搜刮化妝品、衣服等，想報復栽贓同事，還是被逮並被起訴。法官念其犯後有悔意、坦承犯行並與店家達成和解，判決6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，賠償損失20萬。

張姓女店員在位於信義區的潮牌店「Who cares」擔任店員約半年時間，2017年10月離職。她向警方表示，因為老是被同事譏笑業績不佳、工作不積極，心想離職後找機會報復。於是偷走店內的備用鑰匙，在2018年2月底開始，連續5次，選在凌晨時分，潛入店裡大肆搜刮。

張女搜刮的物品從飾品到衣服、包包都有，還有知名「Too cool for school」彩妝品牌商品，每次數量都不大，以為可以神不知鬼不覺，栽贓給欺負她的同事。但店員清點時，發現每次短少的商品怎麼越來越多，估算價值超過25萬，便立刻向轄區派出所報案。

警方依監視器畫面鎖定張女，在其住家逮人，並查扣大批贓物和備用鑰匙，張女也被檢察官依竊盜罪提起公訴。台北地方法院法官審理後認為，張女有竊盜前科，正值壯年，卻不思循正途獲取財物，念在犯後有悔意，且與店家達成和解，因此判決6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，但須賠償店家20萬元損失。

▲▼台北市信義區一家服飾店被竊價值多達25萬元商品，警方追查後發現竟是離職員工為了報復所為，因為離職員工不滿在職期間被同事欺負。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲張女用備用鑰匙，大刺刺在前東家店裡搜刮偷竊，每次數量都不大，以為可以栽贓給前同事。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

【更多新聞】

舉重金牌林子琦遭禁賽8年　告中華奧會無權限決定

2018年度清廉印象指數　台灣分數持平但總排名下滑2名

批稅務獎勵金是自肥「邪惡錢」　稅改團體赴北檢控「違法徵收」

ET快訊
14個月男嬰被「剪舌」！冷血媽被捕護男友：他自己咬傷
《幸福來了》CP成真？王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

關鍵字：whocares,toocoolforschool,潮牌,彩妝,服飾店,店員,潮衣,偷竊,備用鑰匙,竊盜,報復,業績,同事,離職,工作,信義區

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／屁孩開槍影片曝光！「5秒連開15槍」討債　騎士嚇傻回轉快逃

偷吃已婚女部屬170次鬧翻曝不倫　資訊董座回金門老家上吊自殺

「碰！」妙齡女墜14樓亡壓爆瓦斯管線　住戶裹毛毯暗夜驚逃

學生弟「翹孤輪」新勁戰3秒就撞車　網喊療癒：重看5次

影／女兒遭猥褻！母哭「拖一天痛一天」　律師怒：園方竟把電話給男大生

男大生「求實習機會」竟趁午休猥褻4女童　幼兒園震驚：他個性溫和

男大生違法當幼兒園教師還猥褻女童　高市教育局請全民當吹哨者

高中音樂女師和學生不倫　分手後小男友聯合新歡逼她離職

快訊／國道10號上砍妻狂刺7刀　莽夫晚間聲押獲准了！

性感女主播成絕響！陸祭網路直播新規　禁穿「情趣制服」

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

快訊／國道10號上砍妻狂刺7刀　莽夫晚間聲押獲准了！

性感女主播成絕響！陸祭網路直播新規　禁穿「情趣制服」

熟女店員的復仇　偷精品栽贓前同事「不爽被笑績效差」

「投資糾紛」東區服飾店遭砸　警逮8人雙方互控欠債

堆高機迴轉不當 　冷凍食品掉落砸死女工

「賭博送免費拉K」　春安首日就被「抄場子」

開幕第三天麵食館煮食不慎釀災　煮食台「發爐」嚇壞鄰居

2018年度清廉印象指數　台灣分數持平但總排名下滑2名

逃逸移工穿車陣給警追　「狂奔200m」腿軟遭制伏

影／水泥廠凝固劑外洩　香山海水川溪驗出有害物質「酚類」

快訊／國道10號上砍妻狂刺7刀　莽夫晚間聲押獲准了！

SBL／穩定台啤戰局　蔣淯安再擒雙料MVP

《天堂2：革命》 羅馬競技場登場　除了觀賽還可以下注

性感女主播成絕響！陸祭網路直播新規　禁穿「情趣制服」

春節安維工作首日　永康警緝毒有成展決心

SBL明星賽／洋將人氣比拚　愛德挾帶台啤尬過梅奧

不說甜言蜜語！男友「超低調9小舉動」＝愛死妳了...誰說要放閃

《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅

OPPO R17 Pro初體驗、新年版動眼看：集齊品牌手機廠大成

小額終老保險退燒年減7成　保險局擬提高保額

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

社會熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘..

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被..

13歲少女倒追失敗告性侵　37..

幼兒園當後宮　男大生猥褻4女童

撞殘女拒賠　男哭窮臉書狂玩樂

男大生道歉影片曝光　認罪：用手..

女被撞母跪泣　網怒肉搜肇事者蛋..

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝..

女兒遭猥褻母心痛　律師：園方把..

他開車遇攔查跳針要求警員證　P..

偷吃已婚女部屬170次　資訊董..

準新娘車禍枉死　男友想冥婚被勸..

台北市第一凶宅錦新大樓　驚見百..

下跪油漆工「拜託可憐我」　網怒..

更多熱門

相關新聞

服飾店遭砸　投資惹禍警逮8人

大安警方並查扣用來砸毀服飾店的榔頭、球棒等凶器。但砸店犯嫌落網後指稱服飾店業者涉及上千萬元投資糾紛，目前雙方各說各話，警方訊後依恐嚇取財、毀損等罪嫌將8名砸店黑衣人移送。

NEW ERA亞洲最大旗艦店必知6重點

超商請店員圍爐　好市多初一店休

監視器錄下狗狗偷零食！動作熟練

人生只求「好同事」

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

2019日本出入境托運行李限制懶人包

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

郭雪芙認了被劈腿3次！

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

「新鬼嫂」比基尼包不住雪球！

更多

最夯影音

更多

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面