獨／海巡天兵演訓玩槍比YA自拍　上尉中隊長拔官懲處

▲海巡署北部岸巡分隊成員在18年底擴大掃蕩演訓時玩槍比YA，照片外流引發譁然。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

正當政府各機關上緊發條嚴密防堵非洲豬瘟入侵之際，海巡署更是奉命加強海岸及海上防疫勤務。擴大舉辦威力掃蕩專案，務求杜絕海面上及海岸線遭走私客、非法越界漁船走私入侵。但近來在海巡署基層內部LINE群組流出一張岸巡人員持槍執行勤務耍寶自拍的不雅照片，海巡署表示對此離譜現象已經知悉，允諾嚴懲並做好內部管理。

根據海巡署知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，這張離譜的岸巡人員執行擴大威力掃蕩勤務時，打打鬧鬧拿槍擺POSE自嗨的照片，畫面顯示三名海巡署岸巡人員全副武裝身穿制服、防彈背心、手持國造65K2步槍，原本勤務內容應該是完成演訓巡邏勤務，但這三名海巡署岸巡人員卻持槍半跪姿、帶隊官還笑得燦爛帶頭比YA，好似觀光客到知名景點興奮開心合影。讓外人看得不禁搖頭。

對此海巡署知情人士指出：目前對岸豬瘟疫情升溫，政府機關莫不上緊發條努力防堵走私行為導致可能的疫情擴散，海巡署也因此在年底舉辦「擴大威力掃蕩排演」加強海面及海岸線防禦巡查，照片中的海巡署岸巡人員原本應全副武裝巡邏，卻如此嘻鬧拿槍械開玩笑自拍，已經嚴重打擊到其他默默認真執行勤務的岸巡基層人員的士氣。

據了解，這張照片拍攝地點是在新竹南寮漁港旁的知名景點：「海天一線看海區」拍攝自嗨不雅照片中的岸巡人員，是北部分署岸巡第八分隊勤務分隊隊員和劉姓上尉中隊長，根據記者詢問海巡署求證，確認這張照片是在18年12月26日當天威力掃蕩操演時拍攝，但原本以為是隊員私下自拍留念的照片遽然外流，可能對海巡署形象造成不小影響。

對此海巡署29日回應表示，經查該不雅嬉鬧照片確實是北部分署岸巡第八分隊在上述時間進行威力掃蕩操演時嘻笑自拍，署方表示操練過程不確實已違反相關規定，目前已派督導到該分隊召開內部檢討會議。

海巡署強調：雖然威力掃蕩操演攜槍未使用實彈，但三人操演紀律顯然有改善空間。署方表示將對照片中的上尉中隊長、士官和士兵隊員祭出嚴懲，目前已將上尉中隊長調非主管職務，並擇日召開人評會研擬行政處分，並會加強內部教育。

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