雲端最前線／月租金322萬！40年老店「永福樓」驚傳歇業

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台北市東區40年老牌餐廳永福樓真的要說跟大家說再見了！每月高達約322萬租金，讓經營40年的永福樓驚傳於2月24日關門。因為東區商圈沒落、景氣蕭條、人潮腰斬、買氣下降等因素，讓許多知名店面撤出，同時也讓東區地產問題再度浮上檯面。對此議題，《雲端最前線》29日邀請立法委員蔡易餘、住商不動產企研室經理徐佳馨、美食節目製作人兼主持人焦志方、資深財經媒體人盧燕俐、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討東區商圈沒落與商圈轉型。

近來台北市東區人潮銳減，在此開業超過40年的老字號江浙餐廳「永福樓」27日宣布於2月24日歇業。永福樓因為交通便利、菜色多樣，是不少政商名流聚餐首選，包括前總統馬英九、前立法院長王金平等都曾在此宴客。

▲東區商圈沒落加上租金壓力 40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

永福樓公關陳羽珊指出，台北東區真的是沒落了，近年來的人氣跟過去相比直的差很多，很多店家撐不下去只好離開，現在很多店面都是空著。永福樓也是，餐廳人氣與業績一直下滑，管銷費用仍然不變，收入跟支出已很難打平，因此曾跟房東協調能不能降租，不過協調過程中房東不願意降租，還說租金沒有漲價已經很好了，說目前的租金已經算便宜。由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日，成為老店被租金壓垮的最新案例。

知名不動產商仲業者、瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛呼籲東區房東，消費人潮明顯往信義區移動，加上百貨公司及賣場如雨後春筍般開業，把大量的人潮、錢潮吸走，東區街邊店沒落已是明顯趨勢，房東要看清楚商業板塊的挪移，勿再堅持不降租金，「因為你對抗的不是整條街的不景氣，而是整個商圈的沒落」。

針對東區商圈沒落的問題，台北市議員王鴻薇早在去年就曾提醒台北市長柯文哲要正視東區沒落的問題，而當時柯文哲表示「我從來不去東區逛街」，如今老牌餐廳即將熄燈，讓王鴻薇憂心「會不會讓今天的台北成為明日高雄？」對此議題，《雲端最前線》29日邀請立法委員蔡易餘、住商不動產企研室經理徐佳馨、美食節目製作人兼主持人焦志方、資深財經媒體人盧燕俐、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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