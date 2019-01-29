　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／月租金322萬！40年老店「永福樓」驚傳歇業

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓真的要說跟大家說再見了！每月高達約322萬租金，讓經營40年的永福樓驚傳於2月24日關門。因為東區商圈沒落、景氣蕭條、人潮腰斬、買氣下降等因素，讓許多知名店面撤出，同時也讓東區地產問題再度浮上檯面。對此議題，《雲端最前線》29日邀請立法委員蔡易餘、住商不動產企研室經理徐佳馨、美食節目製作人兼主持人焦志方、資深財經媒體人盧燕俐、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討東區商圈沒落與商圈轉型。

近來台北市東區人潮銳減，在此開業超過40年的老字號江浙餐廳「永福樓」27日宣布於2月24日歇業。永福樓因為交通便利、菜色多樣，是不少政商名流聚餐首選，包括前總統馬英九、前立法院長王金平等都曾在此宴客。

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

永福樓公關陳羽珊指出，台北東區真的是沒落了，近年來的人氣跟過去相比直的差很多，很多店家撐不下去只好離開，現在很多店面都是空著。永福樓也是，餐廳人氣與業績一直下滑，管銷費用仍然不變，收入跟支出已很難打平，因此曾跟房東協調能不能降租，不過協調過程中房東不願意降租，還說租金沒有漲價已經很好了，說目前的租金已經算便宜。由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日，成為老店被租金壓垮的最新案例。

知名不動產商仲業者、瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛呼籲東區房東，消費人潮明顯往信義區移動，加上百貨公司及賣場如雨後春筍般開業，把大量的人潮、錢潮吸走，東區街邊店沒落已是明顯趨勢，房東要看清楚商業板塊的挪移，勿再堅持不降租金，「因為你對抗的不是整條街的不景氣，而是整個商圈的沒落」。

針對東區商圈沒落的問題，台北市議員王鴻薇早在去年就曾提醒台北市長柯文哲要正視東區沒落的問題，而當時柯文哲表示「我從來不去東區逛街」，如今老牌餐廳即將熄燈，讓王鴻薇憂心「會不會讓今天的台北成為明日高雄？」對此議題，《雲端最前線》29日邀請立法委員蔡易餘、住商不動產企研室經理徐佳馨、美食節目製作人兼主持人焦志方、資深財經媒體人盧燕俐、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
男大生午睡猥褻4女童！母看監視器崩潰：把幼兒園當後宮
日領2500！油漆工撞殘人...大吃爽玩改車「4年賠0元」　
正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　身分曝光是知名主持

關鍵字：雲端最前線,永福樓,東區,租金

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美麗島民調／柯文哲33.4%　朱立倫23.4%　蔡英文19.0%

余天加強空戰實力！派人赴黨中央「學直播」

吳敦義跟喊「2020為台努力」　朱立倫笑：黨主席當然要努力

柯文哲越荒謬粉絲越多？遭酸靠「娛樂效果」連任

鍾小平找韓國瑜「求救」　里長追著他要韓市長春聯

不整頓陳菊官僚　韓國瑜被警告「小心變馬英九第二」

影／柯文哲民調下滑？朱立倫：「民調參考就好」他比我有吸引力

4席立委補選3月登場　國民黨準備借助「韓流」打空戰

影／卓榮泰暗指藍營不合　朱立倫：選舉用奧步不如把自己變強

「感化教育如監獄管理」　2所少年輔育院改制為矯正學校

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

美麗島民調／柯文哲33.4%　朱立倫23.4%　蔡英文19.0%

余天加強空戰實力！派人赴黨中央「學直播」

吳敦義跟喊「2020為台努力」　朱立倫笑：黨主席當然要努力

柯文哲越荒謬粉絲越多？遭酸靠「娛樂效果」連任

鍾小平找韓國瑜「求救」　里長追著他要韓市長春聯

不整頓陳菊官僚　韓國瑜被警告「小心變馬英九第二」

影／柯文哲民調下滑？朱立倫：「民調參考就好」他比我有吸引力

4席立委補選3月登場　國民黨準備借助「韓流」打空戰

影／卓榮泰暗指藍營不合　朱立倫：選舉用奧步不如把自己變強

「感化教育如監獄管理」　2所少年輔育院改制為矯正學校

獨／Ruby遭坑求負責　50歲業者竟回「媽媽在罵我了！晚安」

遠傳春節旅遊檔期搶客　「遠遊卡」最低每天只要34元

2019科展登場　中研院院士鼓勵學生：開啟「好奇心」是研究動力

才剛撈上岸…「強盜小貓」秒死咬漁網不放：給我給我給我！

中職／彭政閔引退將有專屬LOGO　鑽石卡6萬5天價結標

貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹嘛亂剪啦

同名同姓同歲！她含淚同意「全身浮腫」腦死弟拔管　解剖才知是路人

學生弟「翹孤輪」新勁戰3秒就撞車　網喊療癒：重看5次

克瑞莫：陸股票不值得冒險　非要買的話請選那些大家都聽過的

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

政治熱門新聞

美女議員打包「議會霍建華」！同..

少康專案被陸關押20年　楊銘中..

韓國瑜將不入住官邸　改為在高雄..

快訊／熱戀「議會霍建華」？鍾沛..

蘇貞昌要林智堅去看看「比鵰」　..

陳思宇敗選　李正皓指「他」胡搞..

護國神汪抗豬瘟「直接罰款兩洞洞..

周內5000退讚　柯文哲：像股..

勝選了為何還罵對手？何志偉：對..

台北市16.9%挺選總統「民調..

台南立委補選危機！韓國瑜深夜電..

永福樓歇業　王鴻薇還原柯P這樣..

陳思宇慘敗　梁文傑：年輕族群難..

何志偉盼過去讓它過去　陳建銘：..

更多熱門

相關新聞

40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24

台北市東區40年老牌餐廳永福樓真的要說跟大家說再見了！永福樓公關陳羽珊表示，由於台北東區近年來人氣衰退，業績早就不如以往，賺得錢已經很難填補餐廳管銷費用，因此曾經跟房東協商調降房租，但房東不願意降租，最後老闆決定租約到期後不再路續約，永福樓只營業到2月24日。

租金年增率2.53％　商辦投資強勢崛起？

永福樓歇業　王鴻薇還原柯P這樣說

直播／何志偉「韓柯夾殺」突圍當選立委 痛批對手陳思宇

英估台GDP升2.1％　不動產租金持續上升

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面