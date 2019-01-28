毒界阿嘉女友墜樓亡疑點多　警追是否利用郵差身分販毒

記者張君豪／台北報導

台北市中山區林森北路一棟公寓7樓出租套房，27日深夜發生一起女子離奇墜樓事件。身亡黃姓女子疑似與鄭姓男友吸毒後發生口角衝突，黃女情緒失控從7樓租屋處墜下，當場撞到2樓採光罩造成骨折、嚴重內出血後送醫不治。警方進入租屋處竟搜出160包毒咖啡，還在屋內找到一件郵差制服，後來中山警方向郵政公司查證，確認鄭男為新北板橋郵局快捷股員工，09年10月進入公司服務，平日工作正常。至於鄭男是否利用郵差工作身分進行運毒販毒情事，警方將深入追查。

▲任職郵差的鄭男租屋處發現上百包毒咖啡包，訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲在新北市任職郵差的鄭男租屋處發現上百包毒咖啡包，訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方表示，死者黃姓女子（41歲）與鄭姓郵差（38歲）是情侶關係，昨天兩人飲用毒咖啡包後發生爭吵，鄭男向警方表示，女友情緒失控從7樓租屋摔下。由於墜落力道猛烈，黃女撞穿2樓住戶的露臺採光罩，警消緊急將黃女送醫急救，但到院前已無生命跡象。

警方後來進入屋內採證，居然發現一箱多達160包的毒品咖啡包，並在租屋處搜出一套鄭姓男子的郵差制服，鄭男坦承吸食毒品，但對於租屋處紙箱內藏大批毒品堅稱不知情，向警方表示這些毒品是死亡的黃姓女友所有。警方訪查該址其他住戶，有鄰居表示27日深夜兩人傳出爭吵聲，有聽聞鄭男要求女子不要喝酒，後來雙方大吵，隨後聽到黃女尖叫後，便聽聞黃女墜樓碰撞巨大聲響。

▲在新北市任職郵差的鄭男租屋處發現上百包毒咖啡包，訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查扣這批毒咖啡包利用毒品快篩試劑分析，發現經該160包摻有二級毒品安非他命、三級一粒眠成分反應，這批毒咖啡總毛重共2069公克，鄭男涉嫌持有、吸食二級毒品罪責。鄭男向警表示，女友罹患重度憂鬱症，兩人認識多年但最近才開始交往。黃女家屬則表示，去年底黃女曾向母親開口商借現金上百萬元，但家人不知黃女籌借鉅款的用途，檢警不排除可能是用來購毒分銷的資金，正循線深入追查。

對於鄭姓男子說法，警方認為避重就輕，因為鄭男將藏放大批毒品、以及墜樓的責任都推到死者身上，警方持保留態度，訊後將違反毒品危害防制條例、過失致死罪將他移送。警下午將勘驗黃女遺體並採證化驗，藉此釐清黃女生前是否吸毒，另外也將清查兩人金流、手機通聯資訊釐清「究竟是誰在販毒」，以及鄭男是否藉郵差身分，有送信當掩護兼差運送毒品的離譜情事。

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