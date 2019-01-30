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狂酸鄰座「像豬一樣肥」　嘴賤女子激怒全機旅客...遭轟下機！

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▲ 鄰座女聽到女子的談話內容後，立刻拿起手機錄下整個過程。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國一名女子搭乘聯合航空（United Airlines）時，因不滿左右兩旁體型較大的乘客「一直擠到她」，因此打電話向友人狂酸2位乘客，還大罵對方是「豬」。其他乘客看不下去要求空服員為女子換位子，女子站起後嘴裡還不停碎碎念說「自己平時都吃沙拉」，激起其他旅客不滿，她竟反嗆要其他人「去坐在這2隻豬中間看攪」，無禮言論引起整班飛機乘客的撻伐。

據英國《獨立報》報導，在1月2日當天，女子乘坐聯合航空飛往紐澤西州的紐華克機場（NewarkAirport）的班機，飛行時間為4小時。當時她上機入座後，由於左右兩旁的人擠壓到空間，於是她趁起飛前打電話向友人抱怨，「噢，我不知道接下來的4小時要怎麼辦」，自己幾乎「快被他們壓扁」，但至少「他們會讓我維持溫暖」，只是當有乘客建議窗戶旁還有位置時，她回應「乾脆要我跳機算了」。

▲▼ 美國拉斯維加斯近期有一名女子搭乘聯合航空（United Airlines）時，打電話向友人狂酸2位乘客的體型，還與其他乘客引發口角，遭到航空公司請下機，並安排隔日班機。 。（圖／翻攝自Youtube／Video Break）

▲女子狂酸身旁2名旅客體型太大「快被他們壓扁」。（圖／翻攝自Youtube／Video Break）

當時她還起身尋找其他位置，並在1分鐘後無功而返，並再次提到「快被壓扁」的事情，甚至還與鄰座男爭吵時大喊「我都吃沙拉」。鄰座女在受不了女子行為後，要求空服員「幫這位婊子找其他位置」，因為自己無法一直容忍他人辱罵。只是女子在空服員到來後，雙手抱胸證明她無法移動。

女子行為立刻激起其他旅客不滿，紛紛要求她下機，並罵她應該感到羞愧，女子立刻回應「你為什麼你不去坐在這2隻豬中間看看」，羞辱的言論讓整班飛機乘客群情激憤，所有的人開始大罵女子。最後，航空公司人員以決定幫女子安排隔天早上的飛機，並請她先行下機。鄰座女也把整段影片上傳至網路上，立刻吸引超過230萬次觀賞紀錄，以及1萬2000則留言。 

▲▼ 美國拉斯維加斯近期有一名女子搭乘聯合航空（United Airlines）時，打電話向友人狂酸2位乘客的體型，還與其他乘客引發口角，遭到航空公司請下機，並安排隔日班機。 。（圖／翻攝自Youtube／Video Break）

▲女子起身後還不停碎嘴羞辱2人，引起全機的撻伐。（圖／翻攝自Youtube／Video Break）

影片一流出立刻引起網友討論，許多網友對女子惡劣行為感到憤怒，不過也有人替她感到委屈，並認為航空公司也要負起責任，「她的行為的確很該死，但航空公司應該好好安排位置，為甚麼付錢之後，卻連扶手都無法使用」、「如果有人身體佔據你一半的座位，真的是太可怕了」、「由於那2名乘客正要一起旅行，航空公司應該為女子安排窗邊或走道的位置，但他們可能只想到2人不能並排，卻沒想過中間乘客的感受」、「航空公司的位置有夠小，只要普通人坐都會覺得很緊，難怪我們脾氣會暴躁」、「不幸的是，美國人平均尺寸都是『XXL』」。
 

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關鍵字：聯合航空,United Airlines,美國,北美要聞

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