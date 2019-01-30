恥笑勞工「愚蠢鄉下人」　富家屁孩躺床偷拍：叫川普驅逐你們

▲泰勒（圖右）歧視工人。（圖／翻攝自推特、Taylor Goldblatt的YouTube）

國際中心／綜合報導

美國加州比佛利山YouTuber泰勒（Taylor Goldblatt）經常在社群媒體上炫耀名牌，他會搭乘私人飛機，並曬出大把鈔票。然而，他日前請來自墨西哥的工人到家裡幫忙安裝霓虹燈，卻大肆嘲笑勞工階級，他說自己只需要付出少少的錢就能享受服務，「加快腳步！不然我會告訴總統川普，你們都會被驅逐出境。」

泰勒的推特已被設定為保護狀態，他在YouTube有2千多名訂閱者。根據他的自介，他是一位富有的孩子，「揮霍無度，金錢就是我的中間名。」他大部分的時間都在比佛利山莊度過，「我是部落客以及社交媒體的創意人，對於男裝和全部的奢侈品充滿喜愛。」

Taylor Goldblatt’s new Instagram. Calling his racism an “opinion”. Ugly, racist, AND stupid. PICK A STRUGGLE. pic.twitter.com/0V7knSPemA — S. (@u__chiha) 2019年1月29日

然而，泰勒並未感激本身所擁有的資源，日前還大肆嘲笑墨西哥工人，當時2名勞工在他房間安裝霓虹燈，他卻躺在床上，偷偷拍下對方工作的背影。他先嘲諷長相，他無法區分這2名工人誰是誰，「他們看起來長得都一樣。」

泰勒甚至囂張表示，他只需要支付比最低工資還低的錢就好，「愚蠢的鄉下人。」他更戲謔提出質疑，對方是不是攀爬圍牆或是挖地洞前來美國的，「我很高興能享有如此廉價的勞工。」

▲泰勒偷拍工人，還發表囂張言論。（圖／翻攝自推特）

裝修霓虹燈的過程中，有好友私訊泰勒，要他注意自己家中的物品不要被偷。泰勒還回覆，全部的奢侈品都已鎖在櫃子中，他已通知保全要加緊戒備，又說那群勞工就是「失敗者」（loser）。

泰勒的限時動態立刻被網友截圖，他的IG湧入大量抨擊他的留言，目前已關閉多個社群帳號。推特用戶@ialfreddyate於26日上傳多張截圖，他說自己真的被惹毛了，請求大家要讓泰勒知道事情的嚴重性。