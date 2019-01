恥笑勞工「愚蠢鄉下人」　富家屁孩躺床偷拍：叫川普驅逐你們

▲泰勒(圖右)歧視工人。(圖/翻攝自推特、Taylor Goldblatt的YouTube)

國際中心/綜合報導

美國加州比佛利山YouTuber泰勒(Taylor Goldblatt)經常在社群媒體上炫耀名牌,他會搭乘私人飛機,並曬出大把鈔票。然而,他日前請來自墨西哥的工人到家裡幫忙安裝霓虹燈,卻大肆嘲笑勞工階級,他說自己只需要付出少少的錢就能享受服務,「加快腳步!不然我會告訴總統川普,你們都會被驅逐出境。」

泰勒的推特已被設定為保護狀態,他在YouTube有2千多名訂閱者。根據他的自介,他是一位富有的孩子,「揮霍無度,金錢就是我的中間名。」他大部分的時間都在比佛利山莊度過,「我是部落客以及社交媒體的創意人,對於男裝和全部的奢侈品充滿喜愛。」

Taylor Goldblatt’s new Instagram. Calling his racism an “opinion”. Ugly, racist, AND stupid. PICK A STRUGGLE. pic.twitter.com/0V7knSPemA

然而,泰勒並未感激本身所擁有的資源,日前還大肆嘲笑墨西哥工人,當時2名勞工在他房間安裝霓虹燈,他卻躺在床上,偷偷拍下對方工作的背影。他先嘲諷長相,他無法區分這2名工人誰是誰,「他們看起來長得都一樣。」

泰勒甚至囂張表示,他只需要支付比最低工資還低的錢就好,「愚蠢的鄉下人。」他更戲謔提出質疑,對方是不是攀爬圍牆或是挖地洞前來美國的,「我很高興能享有如此廉價的勞工。」

▲泰勒偷拍工人,還發表囂張言論。(圖/翻攝自推特)

裝修霓虹燈的過程中,有好友私訊泰勒,要他注意自己家中的物品不要被偷。泰勒還回覆,全部的奢侈品都已鎖在櫃子中,他已通知保全要加緊戒備,又說那群勞工就是「失敗者」(loser)。

泰勒的限時動態立刻被網友截圖,他的IG湧入大量抨擊他的留言,目前已關閉多個社群帳號。推特用戶@ialfreddyate於26日上傳多張截圖,他說自己真的被惹毛了,請求大家要讓泰勒知道事情的嚴重性。

THISSSSSS PISSES ME OFF SO FUCKING MUCH! HOW FUCKING UGHHH pic.twitter.com/4WZCw7P0EN