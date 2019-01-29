楊鎮浯與廈門市府會談　雙方對「金廈生活圈」達成多項共識

▲金門縣長楊鎮浯率團與廈門市府會談。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

金門縣長楊鎮浯上任後首次訪陸之旅29日來到廈門，與廈門市政府多個部門會談，雙方就「金廈生活圈」的推動進行了討論，並談到備受關注的「新四通」。會議上提到，金門目前不只缺電，也沒有建置管道天然氣，期望以「通水」為範例，從大陸引電、引氣。

楊鎮浯下午帶領觀光處、行政處、建設處、環保局、金酒公司等多個部門的主官與廈門市政府會談，廈門方面出席的有市委副書記陳秋雄、副市長韓景義及市台辦、發改委、商務局、旅發委等23個部門的人員。

雙方在會議上就進一步深化金廈區域合作進行了討論，議題共有35個，包括加強金廈產業合作，探索推動金廈通電、通氣、通橋，加快兩地通信合作，實現商品快速通關檢疫，推動兩岸專業技術職稱和技能人員職業資格認定等行業標準共通，推進兩地航道安全、疫病疫情、氣象、環保防震減災以及推動金廈公共服務均等化、普惠化、便捷化等多個方面。

▼廈門市委副書記陳秋雄。

雙方也達成了三個共識，分別為，建立完善金廈常態化工作協調機制，定期召開金廈工作對接會，負責金廈合作事務的決策、協調等工作；建立多元驅動運作機制，採用金廈兩地「政府搭台，企業唱戲，公眾參與」的方式，持續深化廈金兩地交流合作；籌備專家諮詢智庫建設，負責為金廈合作提供政策建議和合作規劃。

新四通方面，會議上提到，金門戶籍人口13萬5816人，常住人口約6萬多人，共約4萬多戶，目前不只缺電，也無建置管道天然氣，金門盼能像從大陸引水那樣，也從大陸引電引氣。

據了解，楊鎮浯晚間將與廈門市委副書記、市長莊稼漢會面，還會就相關問題再進行討論。

楊鎮浯此次訪陸前曾表示，民生、經濟、環保是金門非常關切的，這其中有些是「對方同意就可以做的事」，像是牛肉銷路、特產銷路、金酒免稅、垃圾處理等。另外，一些「需要兩邊共同推動的事」則需要雙方從長計議，像是通橋、通水、通氣、通電，金門會預為準備，做先期的規劃，金、閩彼此交流，就目前可能的方向做探討。

楊鎮浯強調，有些事情屬於中央的權責，但是如果要等中央來替金門做規劃是緩不濟急的，所以很多先期的溝通、交流，金門縣政府還是會積極地進行，「希望就民生、經濟、環保、交通等方面，和對岸達成一定的共識，幫助金門發展。」