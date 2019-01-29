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楊鎮浯會見福建書記于偉國　大談新四通看好下個先「通氣」

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▲楊鎮浯會見福建書記于偉國　大談新四通看好下個先「通氣」。（圖／金門縣政府）

▲楊鎮浯（左）在飯店的宴會廳與于偉國（中）、唐登杰（右）會面。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門縣長楊鎮浯上任後首度拜訪大陸，28日在福州與中共福建省委書記兼省人大常委會主任于偉國會面。談到外界最關注的「新四通」時，楊鎮浯指出，四通應聚焦在「人進得來，貨出得去。」于偉國也表示贊同，並指出，去年的通水是非常好的範例，通氣、通電、通橋也都是以公眾的利益為優先。

于偉國是在金門縣府一行人下塌的飯店與楊鎮浯會面的，同行的還有中共福建省委副書記兼福建省長唐登杰、副省長郭寧寧等人。雙方首先談了金廈間經貿旅遊的議題，于偉國表示，雙方覺得可行，有共識的部分會積極推動，但若民眾不願意的，也不會勉強推行，政府一切措施都是以人民為主。對於金門此行提出的需求，他也指出，有共識的就會開始推展，若有需要商量的部分，則有待彼此意見一致後在共推。

楊鎮浯則表示，此行是希望盡快把事情商討，另外也要表達感謝，感謝于偉國對於金門發展的高度關切，金門近幾年不論在旅遊各方面都離不開福建的支持，因此上任就一直想要當面表示感謝。

▼楊鎮浯會見福建省台港澳辦主任王玲。

▲楊鎮浯會見福建省台港澳辦主任王玲。（圖／金門縣政府）

談到「新四通」時，楊鎮浯說，去年12月就職後，習近平的談話一出來，各家媒體就追著他跑，他也是第一個表態的縣長，當時他回應說「振奮與樂觀其成」，加上台灣去年的局勢改變，他認為現在是好的時間點可以做一些事，做真正讓老百姓有感的事情，「局勢改變也讓去年上任的首長有莫大壓力，要如何讓人民有感，也連動到明年選舉，因此大家都有共識要盡快讓民眾有感。」

楊鎮浯還說，四通方面金門也有想法，主要聚焦在「人進得來，貨出得去」，人的部分最有感的就是旅遊，因此有些旅遊配套需要福建省協助。貨得出去部分，金門最重要的就是金門高粱酒，他也希望能在實質上讓金門高粱酒作為福建產品的組成，他認為這是可行性的。

楊鎮浯強調，四通上，水已經運作順暢，金門方面也對於兩岸協作的事情很慎重看待，不容努力被抹滅。而他認為氣、電、橋部分最好可能馬上有成果的是通氣，「有關電跟橋部分，也有成立專案小組，待政治氣氛好轉就可以進行，目前是把該準備的先做好。」

于偉國表示，金門高粱酒是金門第一大產業，他承諾福建省可以做的先做，像是可在福建省內的媒體網絡進行優惠廣告，其他可以用酒的場合，也會優先指定金門高粱酒，將金酒作為福建地方酒來進行優先推廣。營銷的部分，若福建省可以做的，他強調能減盡量減，能降盡量降，也指示台港澳辦主任王玲去協調，要讓金門酒在福建省有實質銷售量的提高，並以去年的基礎來看今年銷售額。

通氣方面，于偉國也表示贊成，他認為不要被政治操弄，通水是很好範例，其他三通都是以民眾的公眾利益為優先。

楊鎮浯也提到金廈水域的海漂物問題，他希望兩岸一起面對，因為這是影響老百姓生活的。

于偉國回應，這方面要建立機制化、常態化管理，而不是一次性，他了解金門民眾對漂流物的反感，因此要建立省市縣三級制管理，必要財政方面也要給予支持，「廈漳泉直接面對閩南地區，財政也要支持配合以進一步落實，該花的費用一定花，把資金保證建立、工作保證健全，讓漂流物可以改善。」

▼楊鎮浯走小三通展開行程。

▲楊鎮浯訪陸,訪福建省政府。（圖／金門縣政府）

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關鍵字：楊鎮浯,新四通,金門,福建,福建省台港澳辦,王玲,于偉國,唐登杰

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