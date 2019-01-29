福建晉華被美封殺　陸工信部點名：台灣聯電要負責

▲中美貿易爭端燒到台企。圖為聯電竹科廠房外觀照。（圖／資料照）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易爭端戰火延燒到台灣，針對美國商務部對福建晉華實施禁售令一事，大陸公信部部長苗圩今天指出，希望美國能改變錯誤錯法。他進一步強調，如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的。

大陸國新辦今天舉行新聞發布會，工信部由苗圩主持回應媒體提問，針對因為美國廣泛化國家安全概念，加強出口管制措施，以至美國商務部在2018年10月29號，對積體電路廠福建晉華發布禁售令，做出上述回應。

苗圩指出，這家公司已經正式向美國商務部提出請求，要求從這個名單當中除名。站在工信部的立場，苗圩表示，美方利用所謂大陸企業企業「可能使用了來自美國的技術，威脅到了美國的軍事系統基本供應商的長期生存能力」這一論述是站不住腳的。

▲美國半導體公司美光科技（Micron）指控福建晉華、台灣聯電竊密。（圖／路透社）

他進一步直指，事發背後的實際情況，是美國的美光公司2017年年在美國起訴了台灣聯電和福建晉華。但苗圩強調，福建的這家公司本身並沒有技術，係通過技術轉讓的方式，獲得來自台灣聯電的DRAM技術。

因此苗圩認為，「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的」。

據了解，美光公司和台灣聯電的竊密訴訟爭議多時，去年9月，美國司法部起訴福建晉華與台灣的合作夥伴聯電，共謀竊取美光商業機密，包括起訴陳正坤、何建廷和王永銘等3名台籍人士。

美國司法部也提出了民事訴訟，企圖禁止這些商業機密的轉移，也禁止被告向美國出口由聯電及晉華利用這些商業機密所製造的產品。此情況被外界認為與中美貿易爭端關係密切。

▲大陸工業和信息化部部長苗圩。（圖／翻攝工業和信息化部官網）

苗圩還說，透過這個事情，希望美方未來能夠客觀，準確地對待中國企業，希望美國政府能夠改變錯誤的做法，把晉華從出口管制實體清單中移除。

但對於晉華和美光之間的糾紛，苗圩表示，中方認為是企業關於知識產權方面的糾紛，可以由企業之間自主決策，對此予以高度關注，但是不干預企業之間商業上的談判。