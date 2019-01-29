楊鎮浯會福建台港澳辦主任　談高雄水果運平潭「備感壓力」

▲楊鎮浯會見福建省台港澳辦主任王玲。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門縣長楊鎮浯27日展開縣長內任首次大陸行，首先前往福建省福州市拜會了福建省台港澳辦主任王玲。雙方在餐會中談到高雄的水果貨櫃已運抵平潭一事，楊鎮浯表示，高雄市的動作快讓他備感壓力。王玲則強調，中共總書記習近平日前發表「新四通」，她也樂見楊鎮浯在第一時間發表看法，並提出如何推動的政策主張。

楊鎮浯27日率團走小三通抵達廈門五通，隨即驅車北上福州拜會王玲，雙方見面後，楊鎮浯首先介紹了新縣府團隊的成員。王玲則代表福建省台辦，向楊鎮浯的上任表達了祝賀，她表示，近年福建與金門，尤其是廈門與金門彼此的融合發展相當穩健，且小三通相當順暢，人員往來密度也不斷提升，文化交流活絡，經貿交流同樣穩健成長；而歷經二十多年的金廈通水終於在去年八月正式開通，還成為當時的十大要聞之一。

王玲強調，金門、廈門甚至是福建省不僅是一家親，更是一家人，日前中共總書記習近平發表的「新四通」，她也樂見楊鎮浯在第一時間發表看法，並提出如何推動的政策主張。

雙方也在餐會上談到高雄市的水果貨櫃已經運抵平潭一事，楊鎮浯則表示，高雄市的動作快讓他備感壓力，不過他認為有壓力是好的，是推動向前進的動力。

楊鎮浯此次大陸的訪問行程，將先後拜會福建省台港澳辦、福建省政府、福建省文化及旅遊廳、泉州市政府、廈門市政府等單位人員，這也是楊鎮浯就任以來，首次的大陸拜會行程，此次行程將於30日結束後經小三通返金。

▼楊鎮浯走小三通展開訪問行程。