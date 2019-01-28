春節兩岸海上客運量預計22萬人次　農曆初三至初六將是高峰段

▲許多台灣民眾選擇走小三通返鄉。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

中國大陸進入「春運時間」，在一水之隔的福建打拚的台灣民眾也即將踏上返鄉之路。據統計，今年閩台海上客運量將達到22萬人次，較去年同期增長3%，其中「小三通」的客運量預計將達到20.2萬人次，「大三通」的客運量則預計有1.8萬人次，增長1%。

福建省台港澳辦28日舉行了新聞通氣會，介紹2019年春節台胞返鄉工作的情況。福建省交通運輸廳副廳長梁金焰表示，小三通客運方面，目前有廈門－金門、泉州－金門、馬尾－馬祖、連江黃岐－馬祖這4條班輪航線，共投入17艘船舶、總運力4289個客位。目前每日最多安排52個往返航班，可提供約13340個客位，春運期間總計可提供超過53萬個客位。

▼福建省台港澳辦副主任鍾志剛、福建省交通運輸廳副廳長梁金焰、廈門航空副總倪良勝。

梁金焰指出，其中，廈金航線每日有36個往返航班，可提供約10500個客位；泉金航線每日最多有10個往返航班，可提供約2400個客位；兩馬航線每日有2個往返航班，可提供約150個客位；黃馬航線每日有4個往返航班，可提供約290個客位。

大三通方面，梁金焰提到，目前有平潭至臺北、台中、廈門至基隆、台中4條班輪航線，投入3艘客滾船、總運力2230客位。每週有18個往返航班（廈門4個往返班、平潭14個往返班），可提供約11700客位，春運期間總計可提供近6萬個客位（2月4日除夕，平潭至台灣航線休班停航）。

梁金焰並提到，按照往年的數據分析，小三通的高峰期大多會落在農曆的初三至初六（2月7至10日），並且集中在廈金航線，預計當日最大客運量會達到6000人次，交通廳也為此建立了應急加班機制，廈金航線若出現3班客位訂滿或大型團隊訂不到船位，就會立即啟動。

為降低高峰時段的運載量，梁金焰指出，交通廳也會引導旅客「錯峰出行」，透過網路和電話訂位等方式，提前預售船票，並鼓勵台胞提前返台，儘量避開高峰時段。

梁金焰還說，春運前7天，閩台海上客運累計發送旅客4.51萬人次，呈現台胞客流穩定、大陸赴金遊客穩步增加的特點，客流總體運行平穩，尚未出現較大波動和滯留情況。

▼往來平潭－台灣的海峽號客滾。