聯合查緝貨物護高雄港　防堵非洲豬瘟

▲海巡署南部分署第五岸巡隊22日上午，結合保三總隊等相關單位，在高雄港第17號碼頭，舉行「聯合貨物檢查專案勤務」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第五岸巡隊22日上午，結合保三總隊等相關單位，在高雄港第17號碼頭，舉行「聯合貨物檢查專案勤務」，加強往返金門及高雄兩地雜貨輪及其載運貨物稽查作業，全力防堵不法入侵。

農曆春節腳步逼近，南部分署第五岸巡隊為展現春節期間維護社會治安無假期決心，配合邊境防護措施，提高防檢疫層級，今早結合財政部關務署高雄關、高雄港務警察總隊及警政署保安警察第三總隊第二大隊警犬隊等單位，強化往返金門及高雄兩地雜貨輪及其載運貨物肉品查緝作業。

▲打開紙箱，檢查貨品▼

第五岸巡隊人員說，鑑於非洲豬瘟疫情於大陸地區持續蔓延，農曆春節將至，農產品市場需求趨增，有不肖業者為求暴利逃避關稅，以合法掩護非法、申報不實物品或以空櫃夾藏方式，利用各種手段伺機將貨品轉往國內販售等情形，威脅國內農特產品價格，類似勤務，未來持續進行。

該岸巡隊表示，為共同防杜不法走私農漁畜產品、菸、酒暨動物活體入境，危害國人身體健康及經濟秩序，民眾發現有不法行為或有情資，踴躍撥打海巡署「118」免費專線，全民一起為維護社會治安來努力。