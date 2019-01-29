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東森購物找天王加持服務　會員搶報名憲哥俱樂部

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▲▼ 東森購物吳宗憲下午茶，吳宗憲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物邀請200多位會員參與新春下午茶會，（左起）綜藝天王吳宗憲、東森購物董事長王令麟、東森購物專家斯容等人出席與大家歡樂開趴。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

綜藝天王吳宗憲接下東森購物代言人後，首次與會員面對面互動共進下午茶，把現場200多位幸運粉絲逗得哈哈大笑。東森購物董事長王令麟表示，很樂見粉絲熱情踴躍的回應，今年度東森購物將透過各系列活動，吸引更年輕、廣大的會員層級，同時了解會員們的需求。

東森購物對於客戶體驗秉持一貫初衷「有溫度的服務」，2018年榮獲遠見五星服務獎，成為網購類第一名的主要原因，在於強調深耕會員經營。在過往服務會員經驗中，曾有一位住在榮民之家的老伯伯，因為買了USB充電刮鬍刀卻不會用，客服特別另外花錢幫忙買轉接頭並寄送到榮民之家，同時打電話先向護理師說明如何使用，再請她協助教會伯伯，讓客戶服務層級再提升。

▲▼ 東森購物吳宗憲下午茶，吳宗憲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟表示，今年度東森購物將透過各系列活動，吸引更年輕、廣大的會員。（圖／記者徐文彬攝）

除了電話裡的第一線應對，東森購物也走出虛擬，曾舉辦超過百場的會員活動，例如邀請會員參觀攝影棚、與購物專家面對面以及參加服裝秀、珠寶秀、餐敘等，透過面對面互動交流，讓會員對品牌有更深一層認識且信賴。而此次首度舉辦名人聚會，邀請代言人吳宗憲出席新春午茶俱樂部，藉由天王魅力吸引大批會員、粉絲踴躍報名參與，未來也會辦理各系列活動，提供更多元有趣的服務內容。

▲▼吳宗憲新春下午茶見面會 斯容。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲一現身，全場氣氛迅速high翻天，會員們也把握機會和他熱情互動。（圖／記者屠惠剛攝）

在商品方面，東森購物向來以「東森嚴選」為核心價值，不僅挑選最好的產品，更為品質做好嚴格把關，同時注重有保障的售後服務。例如與永信藥品攜手為會員量身訂做的保健食品「優適活敏捷膠原錠」，東森購物董事長王令麟親自走訪第一線工廠，了解原料好不好、流程是不是GMP大廠管理、有沒有專利領先技術，即使有專業藥品實驗認證，他也會先親身試用成品；另外像是面膜、染髮劑、保養品等，同樣先擦在自己臉上，試過後，真的好才上市推出。

東森購物認為，在電商購物的快速效率流程當中，必須不忘關懷照顧每位會員的需求，本著溫度、深度兼具的最高服務精神，持續進行品牌深耕與會員互動，才能提供最好商品與最好服務的動力，讓消費者買的安心、買的開心。

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