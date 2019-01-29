吳宗憲陪喝下午茶兼叫賣　200多位幸運會員開趴羨煞憲粉

▲（左起）綜藝天王吳宗憲、東森購物董事長王令麟、東森購物專家斯容，今（1/29）在憲哥新春午茶俱樂部，與200多位東森購物會員們齊聚開趴。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物憲哥俱樂部舉辦首場粉絲見面會，綜藝天王吳宗憲一出場就帶來招牌歌曲，讓全場氣氛high翻了，200多位幸運會員難得機會與他齊聚一堂，歡樂開趴共進下午茶，羨煞許多直播螢幕前的憲粉。

為了感謝會員長期以來支持，東森購物特別辦了一場新春下午茶會，邀請200多位會員一起同歡，現場氣氛熱鬧滾滾，尤其在吳宗憲驚喜現身後，全場high到最高點，讓許多會員又驚又喜，不用買門票就能聽他現場演唱，近距離一睹天王風采，簡直賺到了，而天王更是展現親和魅力，每一個人的合照、自拍、簽名通通來者不拒，讓下午茶會頓時成了小型粉絲見面會。

▲吳宗憲展現親和魅力，與會員們零距離互動，合唱、拍照來者不拒，炒熱現場氣氛。

吳宗憲擔任東森購物代言人與會員面對面互動，逗得大家哈哈大笑，他也趁機在台上當起「叫賣哥」做推銷，除了代言賣到嚇嚇叫的肩樂按摩器，銷售量累積至今已賣破5萬台，另外也推薦各項保健及生活用品，包括優適活敏捷膠原錠、RUNNING GOODS JACKY WU系列旅行箱、JACKY WU咖啡杯藍牙喇叭以及AMBI系列不鏽鋼保溫瓶、帆布袋、帽子、T恤等，目前都是東森購物上的熱門商品。

▲身為東森購物代言人，吳宗憲賣力推銷代言的熱賣產品，叫賣功力不輸給專業的購物專家，許多熱情粉絲現場掏錢購買。

▲王令麟在台下也被逗得好樂。

王令麟表示，吳宗憲對於商品挑選非常認真，如同東森購物嚴選的經營精神一樣，讓彼此一拍即合，像是第一檔上市的肩樂按摩器，雙方各自測試過商品的按摩舒適度、防水性後，皆認為真的比市場上好，才敢大聲推薦給消費者，果然也造成一股熱賣，而之後陸續推出的Copper Chef鍋子，也都受到大家歡迎，證明好東西能接受市場考驗。

王令麟提到，吳宗憲是東森購物代言人，也是首度東森購物代言人與會員面對面的活動，很樂見粉絲熱情踴躍的回應，今年度東森購物將透過各系列活動，吸引更年輕、廣大的會員層級，並實際面對面了解會員的需求、傾聽會員的心聲。東森購物以「東森嚴選」為核心價值，持續為消費者購物品質把關，提供更有保障的售後服務，進行品牌深耕與會員互動，帶給顧客具有溫度的服務，讓消費者買的安心、買的開心。