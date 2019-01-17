東森購物、雲林產地連線開賣　過年吃西螺黃金米

▲雲林縣長張麗善大力推薦西螺黃金米，將於1月18日14：00在東森購物CH34歡樂購首賣。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

年節送禮旺季到來，為了推廣在地優質農產品，在雲林縣長張麗善親自號召下，西螺鎮農會、漁季水產與東森購物聯手，將於1/18下午14:00東森購物CH34歡樂購首賣西螺黃金米，並特地安排購物台棚內及雲林棚外雙現場連線開賣，由購物專家羅聆把雲林獨特黃金米介紹給廣大消費者。

雲林西螺是濁水溪流域中土質最好的地區，西螺鎮農會便與農業試驗所吳永培博士聯合培育出世界唯一非基因改造的黃金米，利用台農67號為親本，使用誘變育種方式引發水稻產生變異，歷經9年純化及選拔得到之非基因轉殖水稻台農 76號黃金米，產期主要集中於農曆5月與農曆10月。

香Q的黃金米擁有維生素A含量是一般米的1.7倍，擁有抗氧化以及清除自由基能力，導入高鋅、高鐵的成分，並含α型、β型胡蘿蔔素、新葉黃素、葉黃素、玉米黃質等5種類胡蘿蔔素，另外，也比一般白米含有更高含量的抗性澱粉，使得吃米飯更加健康輕鬆無負擔，正所謂好水出好米，仰賴濁水溪灌溉而成的西螺米，甚至在日據時代被選為日本皇室御用的「獻納米」。

雲林縣長張麗善表示，縣府持續關切農民的產銷狀況，除了幫助農民提升栽種管理技術與生產高品質的稻米，亦致力拓展銷售通路提高附加價值，創造出黃金米的「黃金旋風」，希望透過東森購物及漁季水產的推廣，讓全台民眾可以知道雲林西螺獨有的黃金米，增進西螺稻米產業的發展，進而提升雲林的觀光產業。

東森購物長期支持台灣在地農產，積極推廣各縣市農會優質產品，去年12月高麗菜盛產造成價格崩跌，東森購物愛心義賣，短短幾天共售出近90公噸，共36,000顆高麗菜，為台灣在地農民盡心力，此次即將開賣西螺黃金米，希望消費者一起支持台灣農業。