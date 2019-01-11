　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物加入黑金大戰　開賣精品咖啡豆金杯特仕版

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物引進DISCOVER COFFEE「醇品金杯PLUS精品級咖啡豆組」（圖／業者提供）

▲東森購物引進頂級的DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品咖啡豆組，瞄準咖啡一族，預計將帶來另一波銷售高峰。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

每天早上都要來一杯咖啡才覺得有精神嗎？台灣人有多愛咖啡，根據統計，平均每人一年可以喝掉122杯咖啡。咖啡市場競爭激烈，向來以平價為主打，近年卻是掀起了中高價位戰，不只超商推出一杯要價百元的精品咖啡，電視購物、網路購物也引進精品咖啡豆開賣，滿足消費者越喝越挑的咖啡味蕾。

咖啡商機一年高達700億台幣，瞄準這塊黑金市場，東森購物也加入戰局，旗下電視購物與購物網引進DISCOVER COFFEE「醇品金杯PLUS精品級咖啡豆組」，每組4包（454g/包），市價8,000元，東森價1,980元，隨組贈送DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品級濾掛咖啡2包，電視購物將於1月16日晚間18:40在第47頻道首賣。

東森購物表示，現在消費者較偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，並利用各種沖煮方式，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致，因此2019年搶先推出DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品咖啡豆，嚴選1600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀。

東森購物指出，此次為年節特別限量發售的DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品咖啡豆烘豆，為金杯咖啡的特仕版，烘豆師特別講究各生豆的最佳烘焙度，精心調配呈現咖啡的香醇，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，保證新鮮烘培，由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過英國國際咖啡師證照（City & Guilds）以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。預計將帶來另一波銷售高峰。

ET快訊
小昆凌「超兇浴照」曝光！「100%真人娜美腰身」網噴鼻血
正妹被小黃衝撞「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉
林志玲「北半球掉出」開衩到大腿根！《延禧》3女神美翻紅毯

關鍵字：東森購物,咖啡,咖啡豆,精品咖啡,黑金,金杯咖啡

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物2018年合併營收168億　年終最高領6.5個月

東森購物強打明星級護髮染品　一壓即染DIY快速方便

電商年菜預購開跑　一張千元大鈔搞定圍爐8道菜

傳停水！微風南山：部分樓層水壓弱　已恢復正常

東森購物加入黑金大戰　開賣精品咖啡豆金杯特仕版

全球獨家聯名「LINE FRIENDS光雕杯」！麥當勞限量開賣5萬組

「旺仔小饅頭」縮小了！期間限定奇趣飲料又一發　全家獨家販售

【廣編】麥卡倫紀念禮盒美到屏息！御黑單一麥芽飄巧克力香　在台獨賣

年曆也能這樣拍！邱昊奇、曾少宗、洪小鈴回到1926年魔法世界？

2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女　瞬間減齡＋招桃花

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

幫霸道總裁刮鬍子完滾床單！　高瀚宇交往陳芋米第一天就狂親

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

傳停水！微風南山：部分樓層水壓弱　已恢復正常

東森購物加入黑金大戰　開賣精品咖啡豆金杯特仕版

全球獨家聯名「LINE FRIENDS光雕杯」！麥當勞限量開賣5萬組

「旺仔小饅頭」縮小了！期間限定奇趣飲料又一發　全家獨家販售

【廣編】麥卡倫紀念禮盒美到屏息！御黑單一麥芽飄巧克力香　在台獨賣

年曆也能這樣拍！邱昊奇、曾少宗、洪小鈴回到1926年魔法世界？

2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女　瞬間減齡＋招桃花

圍爐必備「全家人」的華麗追劇神器！65吋顯示器搬回家　娛樂享受無極限

星巴克「粉紅小豬杯」超萌登場　加碼限定7天點紅包抽買一送一

網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

《流星花園》再看一次還是感動　日票選「平成時代」純愛偶像劇TOP 10

「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「變臉」網友一看超心疼

西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰機」　盼取代大黃蜂戰機

女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！婦產科醫：是OO殘留物

高中木聯／穀保連霸有雙重壓力　隊長葉子然向隊友喊話

「蘇邁配」成型　葉元之酸爆：最嘔的是鄭文燦　姚可接駐英代表

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

出遊注意！日本A型流感病例破百萬　東京福岡等地發布警訊

白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

泰國大師賽／三局逆轉退日本組合　盧敬堯、楊博涵挺進4強

消費熱門新聞

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

停售熱巧克力！麥當勞曝光原因了

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

神人評3大超商福袋「這家大勝」

網狂推！好市多神級可可爆好喝

全球速食霸主為何在台紅不起來？

蝦皮黑色安卓日　三星Note ..

旺仔小饅頭縮小了！全家獨家販售

昆凌低調露出「髮圈界愛馬仕」

台灣Pay聯手三大超商送49元..

抽賓士！超商雙雄90萬份福袋開..

星巴克「粉紅小豬杯」超萌登場

用4祕技到麥當勞得來速點餐激省

更多熱門

相關新聞

星巴克「粉紅小豬杯」超萌登場

杯控準備暴動！在韓國掀起搶購潮的粉紅小豬及將在台開賣，星巴克從1月9日全台門市上市新年限定商品，me編特別幫大家整理，除了有每年必收的豬年馬克杯、豬年撲滿及豬年熊寶寶外，還有隨行杯也是不能錯過的選項。

關山千人拔蘿蔔　今年面積達3公頃

甩掉肥肉！咖啡加6香料健康更加倍

東森購物年終獎金最高領6.5個月

時代眼淚！陽明山首家星巴克掰了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面