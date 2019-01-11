東森購物加入黑金大戰　開賣精品咖啡豆金杯特仕版

▲東森購物引進頂級的DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品咖啡豆組，瞄準咖啡一族，預計將帶來另一波銷售高峰。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

每天早上都要來一杯咖啡才覺得有精神嗎？台灣人有多愛咖啡，根據統計，平均每人一年可以喝掉122杯咖啡。咖啡市場競爭激烈，向來以平價為主打，近年卻是掀起了中高價位戰，不只超商推出一杯要價百元的精品咖啡，電視購物、網路購物也引進精品咖啡豆開賣，滿足消費者越喝越挑的咖啡味蕾。

咖啡商機一年高達700億台幣，瞄準這塊黑金市場，東森購物也加入戰局，旗下電視購物與購物網引進DISCOVER COFFEE「醇品金杯PLUS精品級咖啡豆組」，每組4包（454g/包），市價8,000元，東森價1,980元，隨組贈送DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品級濾掛咖啡2包，電視購物將於1月16日晚間18:40在第47頻道首賣。

東森購物表示，現在消費者較偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，並利用各種沖煮方式，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致，因此2019年搶先推出DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品咖啡豆，嚴選1600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀。

東森購物指出，此次為年節特別限量發售的DISCOVER COFFEE醇品金杯PLUS精品咖啡豆烘豆，為金杯咖啡的特仕版，烘豆師特別講究各生豆的最佳烘焙度，精心調配呈現咖啡的香醇，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，保證新鮮烘培，由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過英國國際咖啡師證照（City & Guilds）以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。預計將帶來另一波銷售高峰。