美吾髮聯名款染髮霜　東森購物獨家銷售搶攻熟齡族

▲美吾髮攜手東森購物推出聯名款美吾髮BioFIVE 植萃染髮霜，共兩種色號，搶攻熟齡染髮市場。（圖／記者徐文彬攝）

消費中心／台北報導

根據調查，台灣地區染髮市場商機每年高達16.6億，且有逐年成長趨勢。除了一般常見變髮玩色，另一塊最大需求來自於白染黑，而國內第一家生產染髮霜的美吾髮，是目前市占第一的品牌，此次與東森購物跨界合作，研發獨家配方推出聯名款美吾髮BioFIVE植萃染髮霜，從線上線下搶攻熟齡族。

美吾髮BioFIVE植萃染髮霜主打染髮同時護髮，獨家授權東森銷售，東森購物將運用9大通路，包括購物型錄、購物網、手機行動、電話行銷、新連鎖事業、MOD、OTT以及東森自然美門店等，線上線下同步銷售，並計劃打開亞洲市場。今（1/25）晚間21:20將於東森電視購物47頻道首賣，由購物專家斯容熱情推薦之外，節目中將邀請前資深記者陳安儀擔任來賓，分享她的DIY染髮經驗。

東森購物表示，聯名款植萃染髮霜，加入有「液體黃金」之稱的摩洛哥堅果油，和超級食物藜麥蛋白，可幫助維持髮色滋潤與保護頭髮，散發自然光澤。獨家的高滲透導色科技可幫助染劑進入毛鱗片內，並穩固附著提供較好的色素滲透效果；另附獨家專利多功能染髮梳，不論長髮、短髮、耳鬢等部分，能滿足各種染髮需求。對於染髮最讓人不喜歡的臭味，這款染髮霜採用瑞士全球第一大香氛團隊奇華頓精心調配的香氛，染髮過程散發淡淡清香。

▲獨家專利多功能染髮梳，滿足各種長短髮的染髮需求。（圖／東森購物提供）

東森購物提到，美吾華懷特生技集團董事長李成家此次親自為產品拍攝推薦影片，他表示自己染頭髮已經有20年了，而且只使用自家公司出品的染髮霜，除此之外，東森購物董事長王令麟也親身使用，國光客運副董事長王應傑也是愛用者，獲得企業家好評體驗。