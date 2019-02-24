東森集團贊助台北燈節傳遞幸福　吉祥物得意GoGo超吸睛

消費中心／台北報導

2019台北燈節今(24日)晚落幕，台北市副市長鄧家基在閉幕式中頒獎給包括東森集團在內等贊助單位，東森購物執行長彭鴻珷表示，東森集團一直致力帶給會員幸福，今年台北燈節特別打造浪漫燈廊，還有在踩街遊行中首度亮相的吉祥物得意GoGo，都是參觀民眾熱烈討論的話題，未來希望透過更多元的活動，和各地會員朋友互動。

▲2019台北燈節24日閉幕，台北市副市長鄧家基(右)頒獎感謝東森贊助，由東森購物彭鴻珷執行長代表受獎。(圖／東森購物提供)

今年台北燈節活動大獎百萬東森幣及一萬元東森幣100名皆由東森集團提供，凡於燈會期間，在東森集團燈區掃描《東森購物》QR CODE，每天可以獲得50枚東森幣、9天可獲得450枚、每日限量6600名，連大型選秀節目《聲林之王》的新生代歌手鄭可強、許莉潔、網路紅人黃小愛、購物專家斯容、王俐人、孫沛沛等人、都趁機卡位大賺東森幣，還因為活動太受歡迎，在PTT論壇引發討論聲浪。

▲許莉潔、鄭可強和黃小愛賞燈會，賺東森幣。（圖／ETtoday）

彭鴻珷執行長表示:「雖然只是小小的禮物」，也「希望讓現場民眾能夠感受到東森購物帶給大家專屬暖心的祝福，希望可以藉由燈會的高流量人數，達成東森集團帶給會員們「購好購幸福」的願望；也期望可以和台北市政府共同創造幸福，「這些都是我們不遺餘力的」。

鄧家基表示，今年台北燈節活動規模更勝以往，範圍擴大到台北車站旁的行旅廣場，不但邀請了大家熟悉且具有國際知名度的《粉紅豬小妹》來歡迎透過台北車站、機場捷運造訪台北的國內外旅客，以及週日的《踩街遊行》活動來圓滿閉幕，期盼今年是一個充滿歡笑聲的「金豬」年，本次燈節感謝市府團隊、主辦單位、藝術團隊及贊助廠商東森集團等。

▲超萌的東森吉祥物得意GoGo受到現場民眾熱烈歡迎。（圖／記者李毓康攝，下同）

台北燈節最後一天，東森購物的吉祥物「得意GoGo」也在踩街遊行活動中首度亮相登場曝光，「得意GoGo」是一對超級卡哇伊的雙胞胎牧羊犬，白灰相間的柔軟毛色，圓圓滾滾的可愛萌樣，胸前還繫上東森購物紅色小禮花名牌，緊跟在超活潑熊讚後面出場，兩款領頭吉祥物的黑白配，在下午踩街遊行活動中格外吸睛，受到大小朋友們的熱烈歡迎與喜愛，沿路不斷有觀眾呼喊「得意GoGo快過來!」，想要搶著和超卡哇伊的得意GoGo握手，成為燈節活動中，人氣數一數二高的超萌聚焦明星。