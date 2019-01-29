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小資族搶一波！華航新春「全航線促銷」　香港來回3千1、曼谷4千9

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▲▼華航首度與空巴合作推出聯名彩繪機。（圖／華航提供）

▲華航1/30起推出全航線促銷，新春期間購票並完成登錄，還可參加抽獎。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航迎新春，年節期間官網購票享超值優惠，歡慶金豬年推出「2019 金豬送福好運到」，精選8大航點推出驚喜價，倫敦、雪梨、夏威夷、大阪、名古屋、峇里島、曼谷、香港等精選航點，最低 TWD 3,168 元起。

華航官網自1月30日至2月28日推出全航線機票促銷，更精選8大航點推出驚喜價，直飛英國倫敦來回TWD 15,680 起（未稅）、雪梨 TWD 15,190 起（未稅），日本大阪TWD 5,194 起（未稅）、名古屋TWD 6,370 起（未稅）、曼谷TWD 4,900 起（未稅）、香港TWD 3,168 起（未稅）等，熱門區域線未稅價七千有找。

▲▼香港。（圖／CFP）

▲華航新春促銷，飛香港來回未稅最低3,168元起。（圖／CFP）

除了購票好康優惠價，凡於1月30日上午9點至2月10日23點期間於華航官網購買台灣地區出發之中華航空、華信航空國際線自營航班機票（嬰兒票不適用），並於2月10日23點前於活動網站完成登錄，即可參加「金豬送福好運到」抽獎活動。

每日將抽出幸運兒獲得亞洲區域線精選航點免費機票，除夕至初二加碼送長程線精選航點免費機票，還有限量500組機上免費 Wi-Fi、A350 彩繪模型機、華航冬戀摩天輪音樂鈴、中華航空機長熊等超過一百項獨家限量好禮。

ET快訊
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關鍵字：華航,華航促銷,機票促銷,機票優惠

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