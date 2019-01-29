青農郭家文 「好棒棒 」　水果冰棒好好好吃

▲天然水果冰棒深受民眾喜愛 。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

想造福不喜歡吃水果的大朋友、小朋友，台東大學資管系畢業的郭家文，研發可愛造型的天然水果冰棒，在這一季的冬天正式推出，做當季、吃當季各式各樣的水果口味，讓不吃水果的小朋友透過另一種形式享受水果健康好滋味。

郭家文說，他的冰棒選用在地水果製成，有釋迦、草莓、抹茶等在地口味，深受市場喜愛，希望加入台東縣政府農業處的農產行銷、青農創業，開拓銷售通路。

台東縣府農業處副處長許家豪表示全力協力之外，也馬上嘗鮮來枝西瓜冰棒口味，讚不絕口！他說，寒流來襲吃冰真過癮，冬天易上火吃西瓜尤其好。

今年28歲的郭家文，父母是台東在地果農，同時也在台東果菜市場販售水果。郭家文表示，從小在水果家庭長大，知道吃水果有益身體健康，而且是台東當地出產的水果更是無毒、優質。

郭家文強調，他一直有一個心願想讓大家愛吃各個品項的水果，因此有了研發純天然水果冰棒的念頭，而且為了吸引大家的目光，特別設計各種造型、讓水果原色原形呈現，讓民眾視覺上也能有一番享受。

台東縣府農業處表示，青農投入農業是台東發展的核心價值，也是縣長饒慶鈴積極推動的縣政發展目標，何且郭家文將創意融入傳統冰棒，翻轉父母的農業模式，強調傳承、天然、創意、手作的可貴，值得稱許與鼓勵，農業處歡迎他加入農產行銷的行列，一起好棒棒！