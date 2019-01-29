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吳子嘉：台北市16.9%挺柯文哲選總統　支持度1個月腰斬一半

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▲▼韓國儒學團拜訪柯文哲 柯文哲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在28日播出的政論節目《關鍵時刻》中，曝光2020總統大選民調，台北市長柯文哲有33.4%支持度，新北市長朱立倫23.4%，總統蔡英文19.0%，不過，柯文哲在台北市的支持度僅有16.9%。

美麗島電子報以「請問，明年總統選舉如果是蔡英文、朱立倫、柯文哲這3位競選，那您可能投票給誰？」為題進行調查，根據民調指出，在柯文哲的主戰場台北市部分，支持度僅有16.9%，輸給朱立倫的33.4%，與蔡英文的20%，柯文哲在短短1個月的時間，從31.8%大幅下滑至16.9%，相差14.9個百分點。

吳子嘉分析，柯文哲在外縣市的支持度，一直比台北市高，柯文哲在台北市的支持度從上個月的31.8%大幅掉到16.9%，掉了差不多一半的支持度，其中有一項關鍵的數據變化，這次「未明確回答」有21.7%，上個月只有7.8%，代表柯文哲下滑的支持度「跑到未表態了」，台北市市民對於柯文哲選總統，態度是比較猶豫的。

針對一個月內民調大跌，吳子嘉表示，選舉整個沉澱下來了，開始檢視柯文哲的政績，另外，柯短時間內要換跑道選總統，台北市民態度是非常非常保留。吳子嘉認為，柯文哲若想組黨選總統「要有正當性」，「必須說服台北市民」。

▼影片取自YouTube，如遭移除請見諒。

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關鍵字：柯文哲,2020總統大選,蔡英文,朱立倫

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