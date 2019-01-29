拜託別裝娘！男學生「嘟嘴拍照」　班導留言網看傻...狂轟：老師拜託別裝逼

▲ 老師在男學生照片後的留言 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

班導在照片背面留言給學生互動是好事，但這樣的言論真的恰當嗎？一位女網友在臉書po出一張班導留給男學生的留言，因為男同學拍照時會「嘟嘴裝可愛」，老師竟然寫下「拜託別裝娘」、「一般人應該很難接受」等句子，原po因此發文詢問大家意見。網友看了都認為「這根本霸凌了」、「要不是寫by班導，我還不相信這是老師會說的話」，老師應該要重修性別教育課。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片表示，有位班導在男學生照片後寫了一段話，但感覺不應該是為人師表所說出來的。只見這張護貝過的照片背後寫著，「ToXX，拜託別裝娘，因為真的很XX（請自行代入）一般人應該很難接受吧？？？除非，她的審『美』觀真的與眾不同...。」最後還寫道「要不是你穿著校服，真看不出你是位國中生？？」

▲老師的一段話，可能會造成學生很大的陰影。（示意圖／pakutaso）

原po表示，這張照片是運動會時老師幫忙拍的，事後洗出來護貝、留言，然後親手交給學生，還被家長看見；因為男同學拍照時會嘟嘴裝可愛，班導才會寫下這段話，但是感覺相當不恰當。

鄉民傻眼表示，「要不是他下方by班導，我也真看不出這是一個老師該說的話」、「這真的不適合從一個老師口中說出來，用寫的也不行」、「太傷人了吧，這怎麼可以為人師表啊」、「根本是歧視了」、「這班導有沒有上過教育心理學啊？」、「這位班導拜託不要裝逼」、「送這位班導去上性平課程好嗎」。

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