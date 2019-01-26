騎士闖紅燈撞車死亡　倒楣司機「綠燈通過」慘被判刑5個月

▲騎士闖紅燈撞車死亡，倒楣司機「綠燈通過」還被判刑5個月。（示意圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣一名黃姓女子2017年2月開車準備返回市區住處，結果意外在和生路三段一處三岔路口，撞上了闖紅燈的李姓機車騎士，造成對方重傷送醫不治，李男家屬決定對她提告。屏東地院根據車禍鑑定報告，認定黃女必須負5%肇事責任，依過失致死判處黃女5個月徒刑，判決讓黃女相當不能接受。

根據判決書顯示，黃女2017年2月5日深夜開車返回屏東市的住處，經過和生路三段、大豐路及建國路的三岔路口時，看見號誌是綠燈就左轉進入大豐路，不料卻遇上李男闖紅燈高速撞上她，李男當場重摔在地受到相當嚴重的傷害，儘管緊急送醫仍宣告不治，死者家屬後來也決定對她提出告訴

公路總局屏澎區行車事故鑑定委員會調查後，認為李男闖紅燈是車禍發生的主要原因，因此享有綠燈路權的沒有任何肇責。但此案轉送成大研究發展基金會鑑定後，報告卻逆轉認為李男應負75%～80%肇責；路口設計不良為次肇因，應負15%～20%肇責；黃女未依規定「開路口中心點」就提早左轉，應負5%肇責。

▲黃女轉彎時被李男闖紅燈撞上。（圖／達志示意圖）

屏東地院合議庭一審法官採用成大的鑑定結果，表示根據道路交通安全規定，「汽車應行至路口中心處左轉，不得占用來車道搶先左轉」，但從黃女轎車的撞擊點位置來看，黃女未行駛路口中心就提早左轉明顯違規，若黃女有行駛到路口中心點左轉，縱然李男闖紅燈也可能避開黃女的轎車。

屏東地院合議庭法官表示，黃女應對李男死亡負過失責任，因此最後依過失致死罪，判處黃女5個月徒刑、得易科罰金。對此黃女相當不服，認為認為三叉路口又沒有標示路中心點，怎麼能判斷哪裡是中心點可以轉彎，最後心灰意冷決定放棄上訴。