回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿…上岸前突詭喊：救命

▲馬男到碧潭橋邊垂釣，為救釣竿跳入水中，不料卻因此殞命。（示意圖／記者趙永博攝）

社會中心／綜合報導

新北市新店碧潭27日晚間19時許驚傳釣客落水意外，警消獲報後趕抵現場馳援，雖迅速尋獲尋獲落水的馬男（56歲），但當時他已經沒有呼吸心跳，經送往新店慈濟醫院搶救後仍然宣告不治身亡。陪同釣魚的同事指出，傍晚突然出現一條大魚將馬男釣竿扯入潭中，他為救竿才會褪去衣物跳入水中，怎料竟會發生意外。

警方調查，馬男在物流公司任職，平時熱愛外出釣魚，27日當天休假帶著26歲的兒子與同事一同到碧潭橋下的河濱公園垂釣，收穫頗豐；馬男同事向警表示，傍晚時見天色逐漸轉暗，因此提議要收竿返家，但這時馬男的釣竿突然又出現動靜，一條大魚在新店溪中猛力拉扯，馬男一時抓不住，釣竿脫手被拉入溪中。

眼見愛竿離手，馬男當下立即褪去身上衣物，只穿著一條內褲跳入新店溪中撿回釣竿，而同事與兒子則在岸邊觀看；原本馬男已經撿到釣竿正準備返岸，但在離岸尚有一小段距離時馬男突然神色驟變，還大喊「救命」，旋即沒入水中。

同事指出，當時眼見馬男出事，立即伸手想要救援，但無奈未能成功，只好撥打電話向消防局求救。警消獲報後趕抵現場，但水面上空無一物，經出動橡皮艇搜救後，才於近20時尋獲馬男，當時他已經沒有呼吸心跳，因此警消立即將其救上岸並實施CPR，隨後送往新店慈濟醫院救治，但仍於晚間21時許宣告不治身亡。目前馬男死亡原因、及事件經過仍有待警方進一步釐清。