　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿…上岸前突詭喊：救命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民眾報案在碧潭橋下發現一具浮屍，警消將男子打撈上岸後送醫搶救。（圖／記者趙永博攝）

▲馬男到碧潭橋邊垂釣，為救釣竿跳入水中，不料卻因此殞命。（示意圖／記者趙永博攝）

社會中心／綜合報導

新北市新店碧潭27日晚間19時許驚傳釣客落水意外，警消獲報後趕抵現場馳援，雖迅速尋獲尋獲落水的馬男（56歲），但當時他已經沒有呼吸心跳，經送往新店慈濟醫院搶救後仍然宣告不治身亡。陪同釣魚的同事指出，傍晚突然出現一條大魚將馬男釣竿扯入潭中，他為救竿才會褪去衣物跳入水中，怎料竟會發生意外。

警方調查，馬男在物流公司任職，平時熱愛外出釣魚，27日當天休假帶著26歲的兒子與同事一同到碧潭橋下的河濱公園垂釣，收穫頗豐；馬男同事向警表示，傍晚時見天色逐漸轉暗，因此提議要收竿返家，但這時馬男的釣竿突然又出現動靜，一條大魚在新店溪中猛力拉扯，馬男一時抓不住，釣竿脫手被拉入溪中。

眼見愛竿離手，馬男當下立即褪去身上衣物，只穿著一條內褲跳入新店溪中撿回釣竿，而同事與兒子則在岸邊觀看；原本馬男已經撿到釣竿正準備返岸，但在離岸尚有一小段距離時馬男突然神色驟變，還大喊「救命」，旋即沒入水中。

同事指出，當時眼見馬男出事，立即伸手想要救援，但無奈未能成功，只好撥打電話向消防局求救。警消獲報後趕抵現場，但水面上空無一物，經出動橡皮艇搜救後，才於近20時尋獲馬男，當時他已經沒有呼吸心跳，因此警消立即將其救上岸並實施CPR，隨後送往新店慈濟醫院救治，但仍於晚間21時許宣告不治身亡。目前馬男死亡原因、及事件經過仍有待警方進一步釐清。

ET快訊
一周天氣出爐！「一路回暖飆28度」　年前最後上班日再變天
回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿　上岸突詭喊：救命

關鍵字：碧潭,碧潭橋,新店溪,新北市,新店,釣客,釣竿

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿…上岸前突詭喊：救命

快訊／墜15F輕生！三峽45歲病婦倒臥長廊　重傷當場身亡

影／公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！司機恍神闖禍　嚇傻：這要賠多少

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿…上岸前突詭喊：救命

快訊／墜15F輕生！三峽45歲病婦倒臥長廊　重傷當場身亡

影／公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！司機恍神闖禍　嚇傻：這要賠多少

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

不爽別人停家門口！惡鄰無影腳、棍棒猛砸車　「碰碰碰」嚇壞住戶

橘子《魔力寶貝M》考慮導入日本市場　SE社齊藤陽介跨海站台

《TGS電競星光大道》多款熱門遊戲賽事結果揭曉

威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

《霹靂無雙》電玩展面會落幕　DenKa、霹靂群雄同台競技

朋程老董豪擲4.5億…照顧員工小孩！每人可「年領萬元」到22歲

野生鄧超逛故宮！　見遊客狂擠「手緊牽媽媽」網讚：孩子沒白生

曹雅雯高雄當海選評審　粉絲南下報名「為見她一面」

《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯

愛愛「才進去就軟」一反常態太太好憂心！醫：沒有每次都100分的

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿..

恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士：..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

保時捷男遭斷2指　友：他不是白..

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

更多熱門

相關新聞

快訊／碧潭釣客落水！警消搜救中

新北市消防局27日晚間19時許接獲通報，新店碧潭一名釣客原本在橋邊釣魚，但卻不知何故突失足落水，民眾目擊嚇得急忙求援；警消獲報後初步並未發現落水釣客身影，但由於受到冷氣團影響，入夜後溫度驟降，警消不敢大意，正在持續搜救中。

塵爆善款報告僅2張A4？新北市府怒駁

魚鉤拋到台鐵高壓電　婦四肢瞬間掉一層皮

釣客非法垂釣　恐罰15萬

龍洞男釣客落海　打撈上岸已身亡

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

馮偉衷女友靈堂痛哭：叫我馮太

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面