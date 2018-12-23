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要女網友自拍裸照再拿來威脅愛愛　油漆工賠60萬吃官司

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▲▼偷拍,跟蹤,酒店,落單女子,援交（圖/記者張一中攝）。

▲男子拿裸照要脅女網友性交得逞。（圖／示意圖／記者張一中攝）

地方中心／台南報導

一名蘇姓油漆工2017年12月經由LINE認識1名女子小美（化名），聊天過程中要求對方自拍裸露胸部及下體的照片及影片，後來對方表示無法到汽車旅館見面時，他竟恫稱若不性交，將公開及散布裸照與影片，導致對方因擔心家人知悉此事，擔憂裸照及不雅影片外流，而心生畏懼不敢抗拒，被迫發生性交行為。台南地院審理後，認為蘇男已與小美達成調解，約定分期賠償60萬元，因此犯強制性交罪處1年8月，又犯恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，均緩刑3年。

依判決書提到，由於小美後來不願再聯繫，蘇男竟基於恐嚇危害安全犯意，接續傳送「妳如果讓我知道妳跟別人約我就把妳的影片跟照片傳出去」、「妳跟我做愛後我就刪 」、「以後妳乖乖沒跟別人約的話我再刪」等訊息，以此將公開、散布裸照與影片而加害對方名譽，並恐嚇。直到小美報警處理，全案因此曝光。

最後，法官審酌蘇男未婚、無小孩，現從事油漆工作，素行良好，但要脅將裸照及影片散布於眾，造成對方身心受有傷害，但已與對方達成調解，約定分期賠償60萬元，分別依犯強制性交罪處1年8月，又犯恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，均緩刑3年。

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關鍵字：裸照,性愛,威脅,油漆工,網友

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