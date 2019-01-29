團客攜肉「連坐罰」　蘇貞昌：旅行社多呼籲...沒有說要搜查行李

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，行政院長蘇貞昌要求，如有旅客參加旅行團，違規夾帶肉品來台，旅行社連帶處分，導致部分業者反彈，對此，蘇貞昌29日表示，希望旅行業者與領隊，可以多呼籲遊客，注意台灣的國家規定，「並沒有說要搜查行李。」

蘇貞昌出席「2019屏東熱帶農業博覽會開幕活動」受訪表示，非洲豬瘟非常嚴重，防疫如同作戰，如果人人抱著事不關己，那非洲豬瘟一定進台灣，若非洲豬瘟進來，養豬業全倒，國家一年損失2000億，連魯肉飯都沒得吃，外國遊客與各地觀光客不會來，會影響到旅遊業者。

蘇貞昌強調，他裁示是「希望旅行業者與領隊，可以多呼籲遊客，注意台灣的國家規定，並沒有說要搜查行李」，所以防疫如同作戰，國家安全非常重要，防止非洲豬瘟入境人人有關，希望大家一起來把關，保護台灣、保護台灣豬、保護我們的滷肉飯。

蘇貞昌28日在「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」會中表示，農曆春節將屆，為避免中國大陸肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作，「若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。」

觀光局指出，若團客違規夾帶肉品入台，旅行社未善盡告知責任，現行可依《發展觀光條例》第53條規定，若有「損害國家利益」可開罰旅行社3萬以上、15萬以下罰鍰；針對旅遊業受雇人員可開罰1萬以上、5萬以下罰鍰，但實際須依個案認定。

觀光局也已轉告旅行社，出發前要告知旅客，若前往有非洲豬瘟疫情國家，不要夾帶肉品回台，另在搭機回台前，也會再次提醒。