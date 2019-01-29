團客攜肉旅行社連坐罰　包正豪：限制人民權利是愛台灣？

▲行政院長蘇貞昌出席表達支持。（資料圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，行政院長蘇貞昌要求，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，「導遊及旅行社」應負連帶責任。對此，淡大蘭陽校園教授兼院長包正豪也在臉書上指出，用譁眾取寵的方式來治理國家，卻不遵循最基本的民主法治原則，這就是「愛台灣」嗎？

包正豪28日在臉書轉貼蘇貞昌下令「導遊及旅行社」連坐的新聞，以「光頭不是豬頭」、「導遊是高風險職業」做結論。他說，竟然可以看到《革命軍人連坐法》重現，如果改天要搞某家旅行社，就找人去參加這家旅行社的團，然後帶一堆豬肉製品回來，剛好讓它罰到倒啊。

▲包正豪質疑，導遊和旅行社負擔這種義務是否合理？（圖／翻攝自包正豪臉書）

包正豪經常在臉書發表對時事的獨特見解，這次對於蘇貞昌的新政策仍砲火猛烈。他質疑，導遊和旅行社負擔這種義務是否合理，限制人民權利的政府作為，不是應該以法律為之嗎？都用這種譁眾取寵的方式來治理國家，卻不遵循最基本的民主法治原則，這就是「愛台灣」嗎？

在蘇貞昌要求研議針對導遊及旅行社的罰則後，觀光局指出，若團客違規夾帶肉品入台，旅行社未善盡告知責任，現行可依《發展觀光條例》第53條規定，若有「損害國家利益」可開罰旅行社3萬以上、15萬以下罰鍰；針對旅遊業受雇人員可開罰1萬以上、5萬以下罰鍰，但實際須依個案認定。

▲若團客違規夾帶肉品入台，旅行社未善盡告知責任，依規將被開罰3萬以上、15萬以下罰鍰。（資料圖／記者謝承恩攝）