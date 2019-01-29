妻念家鄉味「偷塞滷味」！陸客繳清20萬入境：給大家添麻煩了

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農曆年前寶島行險碎！為防堵非洲豬瘟侵台，機場防檢人員繃緊神經加強稽查，28日上午查獲陸籍王姓一家五口違規攜帶肉製品，當場重罰20萬元；家屬無奈地表示，因長者不悉相關規範，才會誤觸法令，在花了3個多小時湊齊20萬元罰鍰後順利入境，還頻頻向防檢人員致歉，「真是給大家添麻煩了！」

根據《中央社》報導，陸籍王姓夫妻與兒子、魏姓岳父、岳母一家五口計畫在農曆年前前往台灣展開為期7天的自由行，並於28日上午搭機抵台，豈料在入境時，防檢人員卻發現王妻的行李中帶有臘肉、豬耳朵、滷味等肉製品，明顯違反規定，當場開出20萬元罰單，令眾人相當錯愕。

由於王男及家人身上並未攜帶這麼多現金，再加上台灣境內又無法使用大陸銀行發行的信用卡，一行人一度失望準備面臨遣返；60多歲的魏姓岳父說，本來滿心期待到台灣旅行，但結果卻因攜帶肉品、繳不出罰金而無法入境，心情真的很錯愕、失望。

王妻也表示，當下滯留機場時家人氣氛低迷，眼見台灣行可能泡湯，還研擬了各種方案，包括搭機返陸回家，或是不入境台灣、轉往他國旅遊，但先生卻不願讓預訂好的飯店、行程泡湯，更不願掃長輩的興，因此東拼西湊，先將眾人身上的美金全部兌換成台幣，再透過多方轉帳提款，經過一番波折終於繳清罰金，最後延遲了3個多小時才得以入境。

整段過程中，魏姓岳父的態度相當謙和，他婉轉地說，早在出發來台之前就已經知道不能攜帶肉品的規定，也在家中耳提面命地提醒，但妻子卻想讓大家在行程中吃得到家鄉味，因此偷偷在女兒的行李中塞了臘肉、豬耳朵，全家人毫不知情，直到入境前被攔下才知道，「自家人有錯，我不想責怪妻子，但也不能怪規定。」眼見大家都為了行李中的肉品奔波，魏翁還很不好意思，頻頻向防檢人員、海關致歉，「給大家添麻煩了！」

魏姓岳父說，原本預計來台要使用的旅費，現在全部都拿去繳罰金了，當被問及「這幾天的台灣行該怎麼辦」時，只表示，「我現在看得很開，只能再想辦法了！」

▲魏妻在出發前悄悄在女兒行李中塞了臘肉、豬耳朵等滷味。（圖／記者林敬旻攝）